АО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых

Эта экскурсия принесла десяткам людей много интересной и полезной информации и позволила им наглядно увидеть путь энергии. В энергетике задействованы не только люди одной специальности, но и специалисты разных профессий — об их работе также рассказали экскурсоводы и показали наглядно вклад каждой специальности. За такими обычными действиями, как включить свет или электроприборы в доме, стоят десятилетия совместной работы и усилий сотрудников компании «Региональные электрические сети».