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Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.

АО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых

25 августа 2023, 09:41
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Сотрудники АО «РЭС» составили цикл познавательных экскурсий к 90-летию электросетей в Новосибирской области. Экскурсии проходят на энергообъектах АО «РЭС» — этим летом их посетили десятки детей и взрослых.

Энергетики Каргатского района электросетей филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» в середине августа провели экскурсию для 15 ребят из Каргатского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

Участники экскурсии увидели специальную технику, примерили экипировку электромонтеров, узнали основные действия для оказания первой помощи при поражении электротоком. В гостях у энергетиков Каргатского района электрических сетей (РЭС) дети познакомились с мнемосхемой действующих линий электропередачи и подстанций, расположенных в зоне ответственности подразделения. Ребята узнали все подробности работы энергетиков, а также где обучают профессиям, связанным с энергетикой, и как устроиться на работу в этой сфере.

Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Интерес к теме электричества, как оно попадает с подстанции в дома и квартиры, проявили не только дети, но и взрослые. Поэтому в конце августа в АО «РЭС» начали проводить специальные экскурсии «Энергетика не по-детски».

Первыми участие в этой экскурсии приняли более 60 сотрудников АО «РЭС», работа которых не связана напрямую с технологическим процессом передачи и распределения электроэнергии. Это сотрудники отдела кадров, бухгалтерии и других административных и обслуживающих направлений.

Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Экскурсоводы с удовольствием рассказывали, как работает и какую роль играет в общей энергосистеме каждый энергообъект, зачем понижают напряжение и как электроэнергию передают по проводам, чтобы доставить каждому потребителю Новосибирской области.

Участники экскурсии увидели, как интенсивно работают диспетчеры, чьи оперативные действия определяют электроснабжение районов и крупных предприятий. Они также узнали об исследованиях, проводимых в электротехнической и химической лабораториях. Было показано, как несколько человек обеспечивают работу цифровой подстанции в самом «сердце» Новосибирска.

Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Познавательные экскурсии для детей и взрослых проводит АО "РЭС" в Новосибирске.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Эта экскурсия принесла десяткам людей много интересной и полезной информации и позволила им наглядно увидеть путь энергии. В энергетике задействованы не только люди одной специальности, но и специалисты разных профессий — об их работе также рассказали экскурсоводы и показали наглядно вклад каждой специальности. За такими обычными действиями, как включить свет или электроприборы в доме, стоят десятилетия совместной работы и усилий сотрудников компании «Региональные электрические сети».

В Новосибирске энергетики провели экскурсию для детей по энергообъектам
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Более 30 школьников в возрасте от 10 до 15 лет увидели, как получают и передают электроэнергию и где работают их родители-энергетики.

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#Образование#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Экскурсии#Электросети#Энергетики
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