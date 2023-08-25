АО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Энергетики Каргатского района электросетей филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» в середине августа провели экскурсию для 15 ребят из Каргатского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.
Участники экскурсии увидели специальную технику, примерили экипировку электромонтеров, узнали основные действия для оказания первой помощи при поражении электротоком. В гостях у энергетиков Каргатского района электрических сетей (РЭС) дети познакомились с мнемосхемой действующих линий электропередачи и подстанций, расположенных в зоне ответственности подразделения. Ребята узнали все подробности работы энергетиков, а также где обучают профессиям, связанным с энергетикой, и как устроиться на работу в этой сфере.
Интерес к теме электричества, как оно попадает с подстанции в дома и квартиры, проявили не только дети, но и взрослые. Поэтому в конце августа в АО «РЭС» начали проводить специальные экскурсии «Энергетика не по-детски».
Первыми участие в этой экскурсии приняли более 60 сотрудников АО «РЭС», работа которых не связана напрямую с технологическим процессом передачи и распределения электроэнергии. Это сотрудники отдела кадров, бухгалтерии и других административных и обслуживающих направлений.
Экскурсоводы с удовольствием рассказывали, как работает и какую роль играет в общей энергосистеме каждый энергообъект, зачем понижают напряжение и как электроэнергию передают по проводам, чтобы доставить каждому потребителю Новосибирской области.
Участники экскурсии увидели, как интенсивно работают диспетчеры, чьи оперативные действия определяют электроснабжение районов и крупных предприятий. Они также узнали об исследованиях, проводимых в электротехнической и химической лабораториях. Было показано, как несколько человек обеспечивают работу цифровой подстанции в самом «сердце» Новосибирска.
Эта экскурсия принесла десяткам людей много интересной и полезной информации и позволила им наглядно увидеть путь энергии. В энергетике задействованы не только люди одной специальности, но и специалисты разных профессий — об их работе также рассказали экскурсоводы и показали наглядно вклад каждой специальности. За такими обычными действиями, как включить свет или электроприборы в доме, стоят десятилетия совместной работы и усилий сотрудников компании «Региональные электрические сети».
Более 30 школьников в возрасте от 10 до 15 лет увидели, как получают и передают электроэнергию и где работают их родители-энергетики.