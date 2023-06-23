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В Новосибирске энергетики провели экскурсию для детей по энергообъектам

23 июня 2023, 11:48
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Детям показали различные сферы энергетического хозяйства
В рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию электросетей Новосибирской области для детей сотрудников АО «РЭС» провели экскурсии по нескольким объектам энегосистемы, показав путь электроэнергии от генерации до распределения

Более 30 школьников в возрасте от 10 до 15 лет увидели, как получают и передают электроэнергию и где работают их родители-энергетики. Экскурсия началась на ТЭЦ-5, крупнейшем объекте энергетики Новосибирской области, где вырабатывают 60% электроэнергии в регионе. Особенно впечатлил детей паровой котел высотой с 5-этажный дом, пар из которого раскручивает турбину электрогенератора.

Выработанную энергию передают потребителям при помощи линий электропередачи. Знакомство с сетевым хозяйством начали на понижающей подстанции «Северная» в Дзержинском районе. После инструктажа по технике безопасности ребята увидели мощные трансформаторы и другое оборудование, необходимое для того, чтобы приходящее сюда напряжение 110 000 вольт понизить до 6 000 вольт. Это нужно, чтобы предать электроэнергию дальше с минимальными потерями, на небольшие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые стоят городских дворах между домами. И уже оттуда электричество приходит в квартиры.

Фото: пресс-служба АО "РЭС"

Детям показали оперативно-диспетчерскую службу и различные лаборатории филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Там, примерив экипировку настоящих энергетиков, участники экскурсии смогли стать участниками «научного шоу» с различными опытами и экспериментами в области физики и химии.

В перспективе в компании планируют проводить подобные экскурсии и для взрослых, кто хочет поближе познакомиться с профессией энергетика.

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#Дети#Энергетики#Экскурсии#Общество#Новосибирск
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