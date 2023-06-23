Выработанную энергию передают потребителям при помощи линий электропередачи. Знакомство с сетевым хозяйством начали на понижающей подстанции «Северная» в Дзержинском районе. После инструктажа по технике безопасности ребята увидели мощные трансформаторы и другое оборудование, необходимое для того, чтобы приходящее сюда напряжение 110 000 вольт понизить до 6 000 вольт. Это нужно, чтобы предать электроэнергию дальше с минимальными потерями, на небольшие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые стоят городских дворах между домами. И уже оттуда электричество приходит в квартиры.