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Новосибирские энергетики провели эко-акцию на Михайловской набережной

16 июня 2023, 08:33
Фото: пресс-служба ГК РЭС
Представители энергокомпании работали на верхнем ярусе набережной
Более ста сотрудников группы компаний РЭС облагородили главную набережную Новосибирска накануне празднования Дня города

В пятницу, 16 июня, сотрудники группы компаний РЭС, провели экологическую акцию, посвященную сразу двум круглым датам: 130-летию со дня образования Новосибирска и 90-летию создания электросетей в Новосибирской области.

Более ста работников энергокомпании, включая представителей топ-менеджмента, расчистили около 900 метров верхней аллеи Михайловской набережной. С территории собрали мусор, с газонов и кустарников убрали сухую листву и засохшие ветки, покрасили стены двух трансформаторных подстанций, расположенных на набережной.

«Участие в этой акции позволило новосибирским энергетикам внести свой вклад в преображение родного города не только как специалистам своей отрасли, но и как его жителям, которые заботятся об экологии мегаполиса», — говорится в сообщении пресс-службы группы компаний РЭС.

Всего с набережной вывезли три самосвала мусора. Кроме того, энергетики демонтировали старую бесхозную опору освещения. Для этого пришлось задействовать автокран и экскаватор с гидромолотом.

В конце лета на Михайловской набережной энергетики намерены высадить памятную аллею из нескольких десятков декоративных деревьев.

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