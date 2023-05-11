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Даже год не простояла: в Новосибирске с набережной убрали карусель за 5 млн рублей

11 мая 2023, 03:14
Фото: atas.info
Карусель не продержалась и года

В Новосибирске с набережной демонтировали карусель за 5 млн рублей

На Михайловской набережной в Новосибирске неожиданно убрали «свадебную карусель» из-за плохой работы.

В Новосибирске демонтировали карусель на Михайловской набережной, которую установили в августе 2022 года за 5 миллионов рублей.

Карусель не выдержала зиму и стала плохо работать. Аттракцион был установлен компанией ООО «Азбука детства», которая заключила контракт на использование конструкции до 2027 года.

Во время прошлогоднего открытия мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова прокатились на карусели, которая стала очень популярной среди горожан.

Сейчас карусель увезли в Сочи, а ко Дню города обещают поставить новый похожий аттракцион, о чем пишет «КП-Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Набережная#Михайловская набережная#Общество#Город#Новосибирск
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