Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Новосибирске демонтировали карусель на Михайловской набережной, которую установили в августе 2022 года за 5 миллионов рублей.
Карусель не выдержала зиму и стала плохо работать. Аттракцион был установлен компанией ООО «Азбука детства», которая заключила контракт на использование конструкции до 2027 года.
Во время прошлогоднего открытия мэр Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова прокатились на карусели, которая стала очень популярной среди горожан.
Сейчас карусель увезли в Сочи, а ко Дню города обещают поставить новый похожий аттракцион, о чем пишет «КП-Новосибирск».