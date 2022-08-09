atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске парочка «покувыркалась» у детских каруселей во дворе: видео

9 августа 08:48
Фото: АСТ-54
Парень с девушкой занялись любовными утехами прямо на детской площадке в центре Новосибирска 9 августа. Их снял на видео очевидец.

Молодая парочка решила «пошалить» возле каруселей во дворе дома на Орджоникидзе, 47 рано утром. Вероятно, они не подозревали, что в такое время их кто-то заметит. Но ребята ошиблись, и попали на камеру местного жителя, который выложил непристойный ролик в группу «АСТ-54».

По словам очевидца, влюбленные сначала начали страстно целоваться, потом это перешло в нечто большее. Некоторые сибиряки даже написали в комментариях под постом, что молодые не смогли удержаться – это страсть.

Мнение разделилось. Кто-то назвал поведение голубков возмутительным, некоторые за них вступились. При этом обвинили автора ролика в обнародовании интимных сцен незнакомцев.

Материалы по теме
Мужчина с ВИЧ через секс заразил четырех женщин и попал под уголовное делоНовосибирский врач рассказала о влиянии вакцинации от COVID-9 на сексВ Новосибирске водитель «Ситимобил» предложил секс пассажиркеОральный секс и другие интим-услуги подорожали в Новосибирске – клиенты винят санкции
#Новости#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52