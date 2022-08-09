Молодая парочка решила «пошалить» возле каруселей во дворе дома на Орджоникидзе, 47 рано утром. Вероятно, они не подозревали, что в такое время их кто-то заметит. Но ребята ошиблись, и попали на камеру местного жителя, который выложил непристойный ролик в группу «АСТ-54».
По словам очевидца, влюбленные сначала начали страстно целоваться, потом это перешло в нечто большее. Некоторые сибиряки даже написали в комментариях под постом, что молодые не смогли удержаться – это страсть.
Мнение разделилось. Кто-то назвал поведение голубков возмутительным, некоторые за них вступились. При этом обвинили автора ролика в обнародовании интимных сцен незнакомцев.