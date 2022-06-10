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Оральный секс и другие интим-услуги подорожали в Новосибирске – клиенты винят санкции

10 июня 03:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Цены на секс-услуги в 2022 году неожиданно выросли в Новосибирске. Мужчины жалуются в соцсетях, что за оральные ласки приходится отдавать больше 1000 рублей.

Судя по объявлениям на сайтах интимных услуг, жрицы любви и впрямь задрали цены. За встречу на час просят уже от 2 тысяч рублей. За минет придется платить от 1,5 тысяч.

Примечательно, что скидки предоставляют многие проститутки, привитые от COVID-19. Также на просторах сети можно найти услуг «Экспресс» стоимостью до 1000 рублей – это секс в автомобиле и без презерватива.

«В том году было намного дешевле снять девушку на ночь. Сейчас одна берет до 5 000, если с двумя, то там и все 10 000 можно отдать. Про минет я вообще молчу – меньше тысячи не просят. Как будто санкции и их бизнес затронули», - рассказал Atas.info новосибирец Артем.

Напомним, ранее мы писал о бывшей вебкам-модели, которая рассказала о работе в условиях санкций.

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