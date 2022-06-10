Оральный секс и другие интим-услуги подорожали в Новосибирске – клиенты винят санкции

«В том году было намного дешевле снять девушку на ночь. Сейчас одна берет до 5 000, если с двумя, то там и все 10 000 можно отдать. Про минет я вообще молчу – меньше тысячи не просят. Как будто санкции и их бизнес затронули», - рассказал Atas.info новосибирец Артем.