Набережная

Новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году

15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование за благоустройство общественных зеленых пространств в 2025 году. В список для голосования вошли восемь пространств — по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска.