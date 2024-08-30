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Набережная

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2024
Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной
Новосибирцы могут поучаствовать в опросе, варианты принимают по 11 сентября, рассказали в пресс-центре мэрии города.
30 августа, 05:35
Новосибирские вандалы больше не смогут сломать музыкальную площадку на набережной
13 мая, 05:46
Набережную затопило в Новосибирске — теперь там плавают утки
23 апреля, 04:06
Жители Кировского района голосуют за набережную с речным трамвайчиком
12 апреля, 02:53
Пескобазы ликвидируют для продления набережной до Заельцовского бора — суды неизбежны
29 марта, 05:35
Новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году
15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование за благоустройство общественных зеленых пространств в 2025 году. В список для голосования вошли восемь пространств — по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска.
6 марта, 06:15
В Новосибирске продлят набережную до Заельцовского бора
5 марта, 12:40
2023
Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут открыты этой зимой. Он поделился информацией в своем Telegram-канале.
24 ноября 2023, 01:33
Мэрия назвала дату открытия ледового городка в Новосибирске
Мэрия Новосибирска объявила, что открытие ледового городка состоится 30 декабря в парке «Михайловская набережная».
10 октября 2023, 01:36
Памятные аллеи из 200 деревьев высадили энергетики в Новосибирске и области
6 октября 2023 года сотрудники АО «РЭС» завершили масштабную экологическую акцию по высадке памятных аллей энергетиков в честь 90-летия электросетей Новосибирской области. Памятные аллеи были высажены в нескольких местах города и области. Завершающий этап посадки прошел на Михайловской набережной.
6 октября 2023, 10:52
Ныряла, пугала уток: новосибирцы заметили в Оби огромную черепаху
В Оби уток пугала огромная черепаха: это заметила жительница Новосибирска. По словам биолога, возможно, это была болотная черепаха, которая обитает не в Сибири.
14 сентября 2023, 04:10
Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске
На набережной в Новосибирске были замечены женщины, которые громко стонали и пританцовывали.
10 августа 2023, 05:48
Губернатор Травников рассказал о благоустройстве территории у четвертого моста
18 июля 2023, 06:28
О судьбе плавучего фонтана на Оби высказался мэр Новосибирска
29 июня 2023, 04:17
Даже год не простояла: в Новосибирске с набережной убрали карусель за 5 млн рублей
11 мая 2023, 03:14
2022
Птицы массово гибнут на Михайловской набережной в Новосибирске
Новосибирцы шокированы телами мертвых птиц, которыми усыпана главная набережная города. Явные причины гибели пернатых не просматриваются
17 сентября 2022, 04:18

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