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Новые деревья появились на набережной

Памятные аллеи из 200 деревьев высадили энергетики в Новосибирске и области

6 октября 2023, 10:52
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Новые деревья появились на набережной
6 октября 2023 года сотрудники АО «РЭС» завершили масштабную экологическую акцию по высадке памятных аллей энергетиков в честь 90-летия электросетей Новосибирской области. Памятные аллеи были высажены в нескольких местах города и области. Завершающий этап посадки прошел на Михайловской набережной.

6 октября на Михайловской набережной энергетики совместно с сотрудниками муниципальной службы посадили несколько десятков молодых яблонь Недзвецкого.

В создании аллеи приняли участие руководители и сотрудники группы компаний «Региональные электрические сети», в которую входят АО «РЭС», АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС», а также представители МАУ «Дирекция городских парков». Всего порядка 90 человек, что очень символично в юбилейный год.

Руководитель МАУ «Дирекция городских парков» Ксения Сенькова отметила, что это одно из самых красивых деревьев в городе. Яблоня очень похожа на известную сакуру — японское сливовое дерево. Розово-пурпурные цветы добавят особую красоту аллее весной.

Помимо аллеи на Михайловской набережной, были проведены подобные мероприятия во всем регионе. Начальник управления организации инвестиционной деятельности АО «РЭС» Елена Иванова поделилась информацией о том, что первые аллеи были высажены в Татарске и Черепаново, затем в Чулыме, а в конце сентября в Карасуке и Барабинске. Всего посадили более 200 деревьев и кустарников различных видов, включая голубые ели, сосны, пирамидальные тополя, черемухи, туи и можжевельники.

Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Кроме самой высадки аллей, энергетики также благоустроили места отдыха, где это было возможно. Они уложили декоративное покрытие, установили новые красивые скамейки и мусорные корзины.

Новые аллеи, созданные в этом году, прекрасно дополнят аллеи, которые были высажены энергетиками 10 лет назад к предыдущему юбилею. Группа компаний РЭС надеется, что новые зеленые насаждения и благоустроенные места отдыха придают городам новый облик и станут любимыми местами для жителей.

Для энергетиков проведение экологических акций — это еще один способ внести свой вклад в улучшение региона. Они не только работают профессионально, но и заботятся об экологическом состоянии области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Набережная#Михайловская набережная#Деревья#Эмилия Губарева#РЭС#Энергетики
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