Памятные аллеи из 200 деревьев высадили энергетики в Новосибирске и области

Помимо аллеи на Михайловской набережной, были проведены подобные мероприятия во всем регионе. Начальник управления организации инвестиционной деятельности АО «РЭС» Елена Иванова поделилась информацией о том, что первые аллеи были высажены в Татарске и Черепаново, затем в Чулыме, а в конце сентября в Карасуке и Барабинске. Всего посадили более 200 деревьев и кустарников различных видов, включая голубые ели, сосны, пирамидальные тополя, черемухи, туи и можжевельники.