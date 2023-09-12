Более 300 энергетиков приняли участие в ежегодной спартакиаде АО «РЭС»

«Здесь сейчас находится триста человек. Но участвующих в отборе в два-три раза больше. Всем хочется показать себя. Самому себе доказать, что он может не только эффективно работать, но и классно проявить себя в спорте», — отметил директор по персоналу АО «РЭС» Алексей Бронников. — Уже сейчас у нас есть не только трудовые династии, но и спортивные. А значит наша работа, направленная на заботу о качестве жизни персонала, дает свои плоды».