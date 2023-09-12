Более 300 энергетиков приняли участие в ежегодной спартакиаде АО «РЭС»

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Для участия в Спартакиаде при поддержке первичной профсоюзной организации АО «РЭС» был организован заезд выходного в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» в Бердске с 7 по 9 сентября. Спартакиада проводится уже 18 лет подряд, но этот год стал особенным не только потому, что мероприятие отметило возраст «совершеннолетия». В 2023 году Спартакиада стала одним из основных событий, приуроченных к 90-летию электросетей области.
Генеральный директор группы компаний и главный судья соревнований Дмитрий Шароватов на церемонии открытия пожелал участникам честной игры, позитивных эмоций и ярких побед. На открытии мероприятия участников также приветствовал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он отметил важность этой спортивной традиции, которая развивается год от года, вовлекая все новых участников.
Среди участников были не только сотрудники АО «РЭС», но и других дружественных энергетических компаний — АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС».
Всего в соревнованиях приняли участие более 300 человек — было 11 команд, которые за три дня успели принять участие в соревнованиях по восьми видам спорта:
В составе команд были как рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры, которые личным примером показали приверженность здоровому образу жизни. Например, директор по персоналу завоевал вместе с футбольной командой бронзу.
Очень активны в этом году были болельщики команд, даже судьи оценили эту активность и отметили болельщиков в рамках отдельной номинации. Но они не смогли отдать предпочтение одной из команд, поэтому лучшими стали сразу две команды болельщиков — из АО «Электромагистраль» и АО «РЭМиС». Именно они громче, дружнее и активнее остальных поддерживали свои команды.
По итогам Спартакиады были определены победители во всех видах спорта и общекомандном зачете:
I место — команда филиала «Черепановские электрические сети»;
II место — команда филиала АО «Электромагистраль»;
III место — команда филиала «Чулымские электрические сети».
Победителям и призерам вручили заслуженные кубки и медали, каждый участник получил яркие впечатления, заряд бодрости и хорошее настроение. Такие соревнования = возможность для каждого почувствовать себя частью большого дружного коллектива, одной команды.
«Здесь сейчас находится триста человек. Но участвующих в отборе в два-три раза больше. Всем хочется показать себя. Самому себе доказать, что он может не только эффективно работать, но и классно проявить себя в спорте», — отметил директор по персоналу АО «РЭС» Алексей Бронников. — Уже сейчас у нас есть не только трудовые династии, но и спортивные. А значит наша работа, направленная на заботу о качестве жизни персонала, дает свои плоды».
В АО «РЭС» рассказали о том, как идет подготовка электросетей Новосибирской области к зиме.