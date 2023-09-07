В АО «РЭС» рассказали о подготовке электросетей Новосибирской области к зиме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокие темпы развития электросетей в регионе и указал на значительный прогресс в части обеспечения свободных электрических мощностей, достигнутых АО «РЭС». «Буквально полгода назад, на очередном заседании инвестсовета было наглядно представлено, как карта Новосибирской области, вся в красных точках, превратилась в карту в зеленых точках, где есть свободные мощности для подключения новых объектов, реализации инвестиционных проектов. Это результат», — заключил Андрей Травников.