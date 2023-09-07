atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В АО «РЭС» рассказали о подготовке электросетей Новосибирской области к зиме

7 сентября 2023, 13:38
Фото: Фото пресс-службы Губернатора Новосибирской области
Заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
5 сентября в Новосибирске под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов в СФО.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители региональных штабов СФО и энергетических компаний, в т. ч. крупнейшего электросетевого предприятия Новосибирской области — акционерного общества «Региональные электрические сети».

Генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов отметил в своем докладе, что для обеспечения надежности электроснабжения все филиалы компании ежегодно выполняют масштабный перечень работ в рамках инвестиционной и ремонтной программ. На данный момент все организационно-технические мероприятия уже вошли в завершающую стадию выполнения:

  • календарный график ремонтов выполнен на 87% по воздушным линиям электропередачи и на 113% по подстанция различного класса напряжения;
  • осуществлен ввод силового трансформатора 40 МВА по проекту реконструкции ПС 110/10 кВ Искитимская;
  • завершена реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в нескольких районах Новосибирска и некоторых близлежащих населенных пунктах (с. Новолуговое, c. Орловка, ст. Мочище, п. Октябрьский, с. Ленинское и др.) — капитальные вложения по реконструкции электрических сетей на 31.07.2023 г. составили 602,61 млн руб.;
  • сформирован аварийный резерв материалов и оборудования на сумму почти 142 млн руб.;
  • подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (от 100 до 400 кВт) общей мощностью 3,54 МВт.
  • проведены все необходимые проверки работоспособности техники и средств связи.

В ходе совещания Глава Минэнерго высоко оценил ход подготовки Новосибирской области к отопительному сезону: «Никогда еще сибирские энергетики не подводили, особенно новосибирские».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокие темпы развития электросетей в регионе и указал на значительный прогресс в части обеспечения свободных электрических мощностей, достигнутых АО «РЭС». «Буквально полгода назад, на очередном заседании инвестсовета было наглядно представлено, как карта Новосибирской области, вся в красных точках, превратилась в карту в зеленых точках, где есть свободные мощности для подключения новых объектов, реализации инвестиционных проектов. Это результат», — заключил Андрей Травников.

Новосибирские энергетики продолжат выполнение последних подготовительных мероприятий. В ближайшее время будут проведены командно-штабные учения и общесетевая противоаварийная тренировка с привлечением персонала компании. Но уже сейчас индекс готовности предприятия оценивается на уровне «Готов». Это означает, что электросети АО «РЭС» готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области в период зимнего максимума нагрузок.

Порядка 60 новых жилых домов подключили к сетям АО «РЭС» за год
Узнать подробнее

За год АО «РЭС» подключили к электросетям 60 новых жилых домов.

Читайте также:
Специалисты АО «РЭС» провели занятия по безопасности для школьниковАО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослыхВ АО «РЭС» завершился этап образовательного проекта Марафон «Энергия успеха»
#Новосибирск#Ольга Храмушкина#Электросети
Подпишитесь
В Новосибирске часы исчезли с известного дома-книжки на площади Калинина
Сегодня, 06:18
Когда сдадут четвертый мост в Новосибирске и сколько стоит проезд — последние новости
Вчера, 10:44
Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов — ему принадлежали 88% акций
Сегодня, 03:09
Новосибирцы запустили салют с крыши машины — их ищут инспекторы ГИБДД: видео
Вчера, 10:43
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
Вчера, 05:16
На катамаран русских путешественников напали акулы — люди едва выжили
Вчера, 12:14