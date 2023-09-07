В АО «РЭС» рассказали о подготовке электросетей Новосибирской области к зиме

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители региональных штабов СФО и энергетических компаний, в т. ч. крупнейшего электросетевого предприятия Новосибирской области — акционерного общества «Региональные электрические сети».
Генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов отметил в своем докладе, что для обеспечения надежности электроснабжения все филиалы компании ежегодно выполняют масштабный перечень работ в рамках инвестиционной и ремонтной программ. На данный момент все организационно-технические мероприятия уже вошли в завершающую стадию выполнения:
В ходе совещания Глава Минэнерго высоко оценил ход подготовки Новосибирской области к отопительному сезону: «Никогда еще сибирские энергетики не подводили, особенно новосибирские».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокие темпы развития электросетей в регионе и указал на значительный прогресс в части обеспечения свободных электрических мощностей, достигнутых АО «РЭС». «Буквально полгода назад, на очередном заседании инвестсовета было наглядно представлено, как карта Новосибирской области, вся в красных точках, превратилась в карту в зеленых точках, где есть свободные мощности для подключения новых объектов, реализации инвестиционных проектов. Это результат», — заключил Андрей Травников.
Новосибирские энергетики продолжат выполнение последних подготовительных мероприятий. В ближайшее время будут проведены командно-штабные учения и общесетевая противоаварийная тренировка с привлечением персонала компании. Но уже сейчас индекс готовности предприятия оценивается на уровне «Готов». Это означает, что электросети АО «РЭС» готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области в период зимнего максимума нагрузок.
За год АО «РЭС» подключили к электросетям 60 новых жилых домов.