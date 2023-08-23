В АО «РЭС» завершился этап образовательного проекта Марафон «Энергия успеха»

Образовательный проект «Энергия успеха» стартовал в 2021 году, за время его действия дополнительное образование получили 420 сотрудников АО «РЭС». Когда программа только начала работать, в ней принимали участие в основном руководители и представители кадрового резерва на эти позиции. На последнем этапе включиться в Марафон представилась возможность для всех желающих сотрудников АО «РЭС».