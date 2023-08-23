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Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.

В АО «РЭС» завершился этап образовательного проекта Марафон «Энергия успеха»

23 августа 2023, 12:20
Фото: Пресс-служба АО "РЭС".
Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.
По результатам образовательного марафона «Энергия успеха», который проводит АО «Региональные электрические сети» в августе этого года более 150 сотрудников компании получили свидетельства о повышении квалификации и дипломы о переподготовке.

Марафон «Энергия успеха» — уникальный проект для повышения уровня образования, программа которого разработана специально для сотрудников АО «РЭС». Модули программы сформированы таким образом, чтобы участники Марафона «Энергия успеха» в процессе могли развить лидерские качества и повысить управленческие компетенции.

Шесть основных модулей Марафона:

  • экономика и финансы крупной организации;
  • современный менеджмент;
  • бухгалтерский и управленческий учет;
  • управление человеческими ресурсами;
  • управление электросетевой компанией;
  • закупочная деятельность.
Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.
Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС".

Марафон включает в себя несколько этапов, на каждом из которых есть разные организационные форматы: онлайн-лекции, очные занятия, серия деловых игр, в которых участники отрабатывают на практике навыки взаимодействия в команде. Очередной этап начался в мае и завершился в июле.

Образовательный проект «Энергия успеха» стартовал в 2021 году, за время его действия дополнительное образование получили 420 сотрудников АО «РЭС». Когда программа только начала работать, в ней принимали участие в основном руководители и представители кадрового резерва на эти позиции. На последнем этапе включиться в Марафон представилась возможность для всех желающих сотрудников АО «РЭС».

Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.
Образовательный проект "Энергия успеха" проводит АО "РЭС" в Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС".

Вот такие отзывы оставили энергетики АО «Региональные электрические сети» после прохождения Марафона, все они отметили высокий уровень организации процесса обучения и профессионализм преподавателей:

«Программа обучения была хорошо структурирована и организована, мы все получили широкий спектр знаний и навыков, которые пригодятся в профессиональной деятельности.».

«Материал полезный, подробный и, самое главное, понятный к восприятию. Преподавателей было интересно слушать.».

«Больше всего порадовала возможность познакомиться с коллегами, пообщаться, обсудить совместно рабочие проблемы, поделиться опытом, через игровой процесс сплотиться. Очень понравилось наличие большого числа спикеров с учеными степенями, которые реально понимают свой предмет».

Практически в каждом отзыве благодарность за возможность лучше узнать коллег, большинство участников отметили, что коллектив стал более сплоченным.

Компания тоже выиграла от участия сотрудников в Марафоне «Энергия успеха». Это проявилось в повышении эффективности взаимодействия на всех уровнях управления, выросла мотивация специалистов и административных работников, стала выше лояльность к работодателю, который готов вкладываться в развитие сотрудников.

Проект помог АО «РЭС» выделиться среди аналогичных компаний, которые тоже испытывают потребность в повышении эффективности за счет развития сотрудников, но не смогли закрыть эту потребность настолько масштабно. Что-то даже отдаленно похожее по масштабу на программу «Энергия успеха» не делает никто не только в области, но и в отрасли в целом.

Энергетики продолжают познавательные экскурсии в честь 90-летия электросетей
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Сотрудники АО «РЭС» проводят и другие образовательные проекты, например, в июне 2023 года стартовал цикл познавательных экскурсий на энергообъекты, расположенные в Новосибирской области.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети#Энергетики#Обучение
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