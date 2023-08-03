АО «РЭС» модернизирует высоковольтную подстанцию в Ленинском районе Новосибирска

Для обеспечения надежного электроснабжения существующих и потенциальных потребителей принято решение о замене двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА на более мощные — 2×40МВА. Также планируется реконструкция закрытого распределительного устройства (ЗРУ) напряжением 10 кВ и проведение других работ по модернизации подстанции.