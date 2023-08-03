АО «РЭС» модернизирует высоковольтную подстанцию в Ленинском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В процессе модернизации устанавливаются более мощные трансформаторы, что помимо повышения надежности электроснабжения также обеспечивает возможность присоединения новых потребителей и обеспечения энергетическими мощностями перспективных инвестплощадок.
Одна из электрических подстанций, выполняющая функцию по обеспечению электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Западного и Юго-Западного микрорайонов Ленинского района Новосибирска — это подстанция «Ересная» с напряжением 110 кВ. Рост нагрузки в этом районе обусловлен строительством новых жилых комплексов, таких как микрорайон «Чистая Слобода».
Для обеспечения надежного электроснабжения существующих и потенциальных потребителей принято решение о замене двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА на более мощные — 2×40МВА. Также планируется реконструкция закрытого распределительного устройства (ЗРУ) напряжением 10 кВ и проведение других работ по модернизации подстанции.
Общий объем инвестиций, запланированных на проект реконструкции подстанции «Ересная», составит более 163 млн рублей. На данный момент завершены работы по установке первого трансформатора мощностью 40 МВА, а также ведется реконструкция ЗРУ напряжением 10 кВ. Планируется завершить модернизацию всей подстанции к концу 2023 года.