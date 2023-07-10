Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
АО «РЭС» продолжает системную работу по консолидации энергосетевого хозяйства. За первое полугодие 2023 года компания приобрела в собственность 99 км линий электропередачи и 26 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 60 энергосетевых объектов. Для этого вложено более 43 миллионов рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
За последние 3 года новосибирские энергетики создали постоянно действующую комиссию по приобретению объектов электросетевого хозяйства и разработали принципы оценки технического состояния, правового статуса и порядок приобретения таких объектов. Была проведена ревизия бесхозяйных энергосетевых объектов, по ее результатам определены типовые мероприятия по выявлению и признанию права собственности на бесконтрольно действующие объекты.
Как подчеркнули в пресс-службе АО «РЭС», для потребителей консолидация сетей означает качественное и надежное электроснабжение, гарантированное опытом и возможностями региональной сетевой копании. С другой стороны, консолидация выгодна и собственникам энергообъектов, поскольку передача непрофильных активов крупной сетевой компании позволит снять затраты и риски, связанные с их эксплуатацией.
Отметим, что сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями обозначены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013 года.