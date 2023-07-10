АО «РЭС» продолжает системную работу по консолидации энергосетевого хозяйства. За первое полугодие 2023 года компания приобрела в собственность 99 км линий электропередачи и 26 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 60 энергосетевых объектов. Для этого вложено более 43 миллионов рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.