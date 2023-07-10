atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Изображение материала

В Новосибирской области АО «РЭС» вложило 43 млн рублей в консолидацию электросетей

10 июля 2023, 07:26
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
В первом полугодии 2023 года крупнейшая электросетевая компания региона продолжала заниматься консолидацией электросетевых объектов. Это позволяет повысить качество и надежность снабжения потребителей

АО «РЭС» продолжает системную работу по консолидации энергосетевого хозяйства. За первое полугодие 2023 года компания приобрела в собственность 99 км линий электропередачи и 26 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 60 энергосетевых объектов. Для этого вложено более 43 миллионов рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

За последние 3 года новосибирские энергетики создали постоянно действующую комиссию по приобретению объектов электросетевого хозяйства и разработали принципы оценки технического состояния, правового статуса и порядок приобретения таких объектов. Была проведена ревизия бесхозяйных энергосетевых объектов, по ее результатам определены типовые мероприятия по выявлению и признанию права собственности на бесконтрольно действующие объекты.

Как подчеркнули в пресс-службе АО «РЭС», для потребителей консолидация сетей означает качественное и надежное электроснабжение, гарантированное опытом и возможностями региональной сетевой копании. С другой стороны, консолидация выгодна и собственникам энергообъектов, поскольку передача непрофильных активов крупной сетевой компании позволит снять затраты и риски, связанные с их эксплуатацией.

Отметим, что сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями обозначены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013 года.

Читайте также:
Энергетики Новосибирской области активно готовят сети к зимеОколо 40 тысяч «умных» счетчиков смонтируют энергетики в Новосибирской областиВ Новосибирске энергетики провели экскурсию для детей по энергообъектам
#РЭС#Электросети#Консолидация#Экономика#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023
Сегодня, 02:52
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Сегодня, 10:02
Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области
Сегодня, 06:59
Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»
Сегодня, 03:54
Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь
Сегодня, 02:38