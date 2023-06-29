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Около 40 тысяч «умных» счетчиков смонтируют энергетики в Новосибирской области

29 июня 2023, 02:00
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Счетчики обычно устанавливают на опорах линий электропередач
Специалисты АО «РЭС» в текущем году продолжат установку у потребителей интеллектуальных приборов учета. Эти приборы сами передают показания о потребленной энергии и позволят выявить возможные хищения

В течение 2023 года АО «РЭС» запланирована установка более 40 000 так называемых «умных» счетчиков электроэнергии. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирных домах такие приборы ставит за свой счет поставщик (АО «Новосибирскэнегосбыт»), а в частных домах и у остальных потребителей — сетевые организации, крупнейшей из которых в области является АО «РЭС».

«Умные» счетчики, которые, как правило, ставят на ближайшей к земельному участку опоре линии электропередачи, автоматически передают показания, а потребитель может контролировать данные при помощи дистанционного дисплея. Кроме того, приборы имеют опцию контроля потребляемой мощности, что поможет выявить незаконное подключение к линии сторонних потребителей и пресечь воровство энергии.

Установка подобных счетчиков требует обязательного отключения электроэнергии.

«Энергетики просят жителей Новосибирской области отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ», — сообщили в пресс-службе АО «РЭС», подчеркнув, что, как правило, отключения не превышают рабочего дня, пока большинство людей отсутствует дома.

О планируемых отключениях всегда уведомляются УК или ТСЖ, кроме того, всю информацию можно найти на официальном сайте АО «РЭС» в разделе «Работы с отключением электроэнергии».

Однако, отмечают энергетики, установка и проверка счетчиков стали благодатной нивой для мошенников. Информацию о подозрительных людях, которые обращаются с просьбами предоставить доступ к прибору учёта, просят сообщать по телефонам доверия АО «РЭС» 8 (383) 289-41-00 либо АО «Новосибирскэнергосбыт» 8 (383) 273-98-39.

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#Общество#Прибор учета#Счетчики#Энергетики#Новосибирская область
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