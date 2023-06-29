В течение 2023 года АО «РЭС» запланирована установка более 40 000 так называемых «умных» счетчиков электроэнергии. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирных домах такие приборы ставит за свой счет поставщик (АО «Новосибирскэнегосбыт»), а в частных домах и у остальных потребителей — сетевые организации, крупнейшей из которых в области является АО «РЭС».