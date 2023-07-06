Энергетики Новосибирской области активно готовят сети к зиме

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
В системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области — акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели промежуточные итоги реализации программы ремонтов за 5 месяцев этого года.
За этот период отремонтировано более 250 километров линий 0,4–110 кВ, что на 45% больше плана. Ремонт провели и на 119 электрических подстанциях. На ремонт и техническое обслуживание за первые пять месяцев 2023 года уже потрачено более 203 млн рублей, это на 57 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Также плановые показатели перевыполнены и практически по всем целевым программам, направленным на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Удалось нарастить темпы расчистки трасс ЛЭП почти на 30% по сравнению с 2022 годом. Вырублено почти 6000 отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода.
Но это только часть программы, направленной на эффективную эксплуатацию сетевого оборудования. Самая активная стадия подготовки к зимнему сезону еще впереди, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».