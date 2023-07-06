Энергетики Новосибирской области активно готовят сети к зиме

За этот период отремонтировано более 250 километров линий 0,4–110 кВ, что на 45% больше плана. Ремонт провели и на 119 электрических подстанциях. На ремонт и техническое обслуживание за первые пять месяцев 2023 года уже потрачено более 203 млн рублей, это на 57 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.