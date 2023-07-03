Со своей стороны, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил: «Проект по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации, безусловно, важен и для региона. За счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания удастся решить вопросы дефицита мощности и создать возможности технологического присоединения новых потребителей в этой зоне, где идет активная промышленная и жилая застройка».