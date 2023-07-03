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Замгубернатора Новосибирской области посетил стройку подстанции АО «РЭС» в Верх-Туле

3 июля 2023, 09:58
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Работы обещают завершить в октябре 2023 года
Строящуюся в Верх-Туле электрическую подстанцию 110 кВ «Залив» посетил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он принял участие в церемонии возведения первой опоры высоковольтной линии электропередачи

Вице-губернатор Сергей Сёмка побывал на стройплощадке электроподстанции АО РЭС» в поселке Верх-Тула. После ее ввода в эксплуатацию будет повышено качество и надежность электроснабжения потребителей близлежащих поселков (Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив и т. д.)

Уже завершено строительство зданий общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства, установлено основное оборудование, все оно российского производства. Впервые в регионе полностью реализован подобный проект по импортозамещению. Общая протяженность ЛЭП от подстанции составит около 12 километров, в составе линии 109 опор.

В зданиях установлено основное оборудованиеВ зданиях установлено основное оборудование
В зданиях установлено основное оборудование
Фото: пресс-служба АО "РЭС"

«Строительство подстанции „Залив“ — важнейший проект нашей компании. Он имеет высокую социальную значимость, так как позволит разукрупнить существующие сети и перевести нагрузку на новый центр питания, тем самым повысив качество и надежность электроснабжения потребителей», — подчеркнул генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов.

Объем вложений АО «РЭС» в реализацию это проекта превысит 760 млн рублей, добавил Шароватов.

Ввод в эксплутацию новой подстанции даст толчок к развитию районаВвод в эксплутацию новой подстанции даст толчок к развитию района
Ввод в эксплутацию новой подстанции даст толчок к развитию района
Фото: персс-служба АО "РЭС"

Со своей стороны, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил: «Проект по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации, безусловно, важен и для региона. За счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания удастся решить вопросы дефицита мощности и создать возможности технологического присоединения новых потребителей в этой зоне, где идет активная промышленная и жилая застройка».

По планам, основные строительно-монтажные работы будут завершены в октябре 2023 года.

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#Энергетики#РЭС#Подстанция#Экономика#Новосибирская область
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