Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Вице-губернатор Сергей Сёмка побывал на стройплощадке электроподстанции АО РЭС» в поселке Верх-Тула. После ее ввода в эксплуатацию будет повышено качество и надежность электроснабжения потребителей близлежащих поселков (Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив и т. д.)
Уже завершено строительство зданий общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства, установлено основное оборудование, все оно российского производства. Впервые в регионе полностью реализован подобный проект по импортозамещению. Общая протяженность ЛЭП от подстанции составит около 12 километров, в составе линии 109 опор.
«Строительство подстанции „Залив“ — важнейший проект нашей компании. Он имеет высокую социальную значимость, так как позволит разукрупнить существующие сети и перевести нагрузку на новый центр питания, тем самым повысив качество и надежность электроснабжения потребителей», — подчеркнул генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов.
Объем вложений АО «РЭС» в реализацию это проекта превысит 760 млн рублей, добавил Шароватов.
Со своей стороны, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил: «Проект по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации, безусловно, важен и для региона. За счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания удастся решить вопросы дефицита мощности и создать возможности технологического присоединения новых потребителей в этой зоне, где идет активная промышленная и жилая застройка».
По планам, основные строительно-монтажные работы будут завершены в октябре 2023 года.