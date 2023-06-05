В Новосибирске АО «РЭС» выполнит плановые работы на ЛЭП без отключений электричества

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Плановые технические работы на ЛЭП (линиях электропередачи), по пилотному проекту, будут проводиться без отключения электричества у потребителей. Для повышения удобства горожан системообразующее электросетевое предприятие региона организовало переход к выполнению работ под напряжением на изолированных воздушных линиях электропередачи (ВЛИ).
Несколько месяцев на одной из производственных площадок АО «РЭС» (акционерное общество «Региональные электрические сети») проводили обучение персонала и отработки способов монтажа самонесущего изолированного провода (СИП). В подготовительный этап пилотного проекта уже вложено более 1,2 млн рублей.
Благодаря выполнению работ под напряжением на ВЛИ, повысится комфорт потребителей. После внедрения новой технологии жители региона не будут испытывать неудобств из-за плановых отключений электроэнергии, ведь энергетики смогут проводить работы на электросетях, не обесточивая линии электропередачи.
На сегодняшний день к работам под напряжением на ВЛИ-0,4 приступили 3 специализированные бригады электромонтеров в филиалах АО «РЭС», обслуживающих пригородную зону.
Однако отметим, что еще не все виды работ можно безопасно выполнить без отключения электроснабжения, но их продолжительность можно заметно сократить. Во второй половине 2023 года будут подведены предварительные итоги реализации проекта.