В Новосибирской области региональные электросети начали готовить к следующей зиме

Специалисты компании уже начали подготовку к следующей зиме. В каждом филиале утверждены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала. Всего энергетикам предстоит выполнить более 160 различных мероприятий.