В Новосибирской области региональные электросети начали готовить к следующей зиме

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Электросети Новосибирской области отработали минувшую зиму без масштабных технологических нарушений. По сравнению с прошлой зимой удалось на 20% снизить количество аварийных отключений потребителей и на 25% - их среднюю продолжительность. Такая информация прозвучала в ходе расширенного заседания АО «РЭС» по итогам отопительного сезона 2022-23.
Специалисты компании уже начали подготовку к следующей зиме. В каждом филиале утверждены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала. Всего энергетикам предстоит выполнить более 160 различных мероприятий.
Планы технического обслуживания и текущего ремонта каждого из объектов сформированы именно на основе анализа прохождения зимнего периода, а также по результатам постоянного контроля за состоянием электроустановок, сообщили редакции Atas.info в пресс-службе АО «РЭС».
Кроме ремонтной программы, на лето намечено проведение комплексных тренировок и учений по ликвидации возможных неисправностей, добавили в компании.