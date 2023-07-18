Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь прибрежная территория рядом с ним будет благоустроена. Речь идет об участке между строящейся переправой и Димитровским мостом. Глава региона заметил, что в этой работе возникнут трудности, поскольку часть территории занимает речной порт. Однако пообещал, что жилой застройки на берегу не будет.
«Уникальные места, берег реки и транспортная инфраструктура, должны быть доступны большинству горожан, а не избранным владельцам апартаментов и жилых комплексов», — сказал Травников в эфире телеканала ОТС.
О сроках начала благоустройства и его деталях губернатор не сообщил.
Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируется официально ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.