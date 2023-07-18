atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Изображение материала

Губернатор Травников рассказал о благоустройстве территории у четвертого моста

18 июля 2023, 06:28
Фото: atas.info
В Новосибирске не хватает благоустроенных набережных
Глава региона заявил, что застройки берегов Оби в районе четвертого моста в Новосибирске не будет

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь прибрежная территория рядом с ним будет благоустроена. Речь идет об участке между строящейся переправой и Димитровским мостом. Глава региона заметил, что в этой работе возникнут трудности, поскольку часть территории занимает речной порт. Однако пообещал, что жилой застройки на берегу не будет.

«Уникальные места, берег реки и транспортная инфраструктура, должны быть доступны большинству горожан, а не избранным владельцам апартаментов и жилых комплексов», — сказал Травников в эфире телеканала ОТС.

О сроках начала благоустройства и его деталях губернатор не сообщил.

Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируется официально ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Читайте также:
В Новосибирске мэрия «потеряла» памятник истории ТЭЦ-1 в проекте новой набережнойВ Новосибирске четвертый мост через Обь достроен на 85%Названа стоимость проезда по четвертому мосту в Новосибирске
#Благоустройство#Река Обь#Набережная#Город#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Вчера, 04:12
Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной
16 июля, 09:52
14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить
Сегодня, 01:14
«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены
Вчера, 10:06
Росстат: зафиксирован резкий рост количества мигрантов в Новосибирской области в 2023
Сегодня, 01:23
У берега нашли тело председателя СНТ «Автомобилист» — новосибирцы говорят об убийстве
Вчера, 06:32