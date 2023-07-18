Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что после сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь прибрежная территория рядом с ним будет благоустроена. Речь идет об участке между строящейся переправой и Димитровским мостом. Глава региона заметил, что в этой работе возникнут трудности, поскольку часть территории занимает речной порт. Однако пообещал, что жилой застройки на берегу не будет.