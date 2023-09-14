Ныряла, пугала уток: новосибирцы заметили в Оби огромную черепаху

Жительница Новосибирска рассказала, что, прогуливаясь по набережной, увидела в Оби черепаху. Она сообщила, что это экзотическое животное плавало рядом с утками у берега. Черепаха то появлялась на поверхности, то ныряла в глубину. По словам женщины, размером она была около полуметра. Она и ее друзья пытались поймать черепаху, но не смогли. Волонтеры и природоохранная якобы не отозвались, чтобы помочь ей.