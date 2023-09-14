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Черепаха плавала в Оби

Ныряла, пугала уток: новосибирцы заметили в Оби огромную черепаху

14 сентября 2023, 04:10
Фото: 1MI
Черепаха плавала в Оби

Новосибирцы заметили в Оби огромную черепаху

В Оби уток пугала огромная черепаха: это заметила жительница Новосибирска. По словам биолога, возможно, это была болотная черепаха, которая обитает не в Сибири.

Жительница Новосибирска рассказала, что, прогуливаясь по набережной, увидела в Оби черепаху. Она сообщила, что это экзотическое животное плавало рядом с утками у берега. Черепаха то появлялась на поверхности, то ныряла в глубину. По словам женщины, размером она была около полуметра. Она и ее друзья пытались поймать черепаху, но не смогли. Волонтеры и природоохранная якобы не отозвались, чтобы помочь ей.

Сфотографировать необычного гостя не удалось из-за мутной воды. КП-Новосибирск обратились к биологу Алексею Яновскому, чтобы узнать, возможно ли встреча такой черепахи в Оби.

Биолог объяснил, что полуметровая черепаха — это маловероятно. Однако, теоретически, в Оби могут водиться болотные черепахи. Их размеры достигают 20-25 сантиметров. В России они обитают в Европе, на южном Урале и около Каспия. Эти черепахи являются редким видом, но иногда заводят их как экзотических домашних питомцев. Возможно, кто-то решил избавиться от такой черепахи, выбросив ее в Обь.

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#Новосибирск#Вода#Набережная#Эмилия Губарева#Обь#Черепаха
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