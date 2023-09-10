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В зоопарке появились новые обитатели

Бинтуронги, черепахи и необычный голуби: кого еще привезли в Новосибирский зоопарк

10 сентября 2023, 02:44
Фото: atas.info
В зоопарке появились новые обитатели

Более 10 новых животных привезли в Новосибирский зоопарк

В Новосибирский зоопарк привезли более 10 новых видов животных, включая бинтуронгов, венценосных голубей, шпороносных черепах и сурков, в рамках обменных программ с другими зоопарками.

В летний период в Новосибирский зоопарк было доставлено несколько новых видов животных. Они были привезены в рамках обменных программ с другими парками. В результате этого обмена, зоопарк обогатился новыми обитателями.

Из краснодарского «Сафари-парка» приехали бинтуронги — молодые самец и самка. Также с ними приехала пара венценосных голубей и трое шпороносных черепах вместе с молодым венценосным журавлём.

Новосибирский зоопарк передал «Сафари-парку» гигантского муравьеда и группу яванских лангуров в обмен на получение новых животных.

Также зоопарк получил самку каракала от Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и самку хайленда от парка птиц «Воробьи». Взамен, они передали пару камышовых котов и другие животные.

Из Новосибирска были отправлены игрунка Жоффруа в Екатеринбург, харзу в Нижний Новгород и четыре пингвина Гумбольдта. Молодая барханная кошка была передана израильскому зоопарку Негев в рамках программы сохранения редких видов животных.

Таким образом, Новосибирский зоопарк получил новых интересных обитателей благодаря обмену с другими учреждениями.

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#Общество#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Обмен
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