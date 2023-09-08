10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина

Для Новосибирска и его жителей зоопарк — это не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и отлично провести время с детьми. Для посетителей это возможность показать его обитателей с другой стороны. Atas.info сделал подборку самых умилительных кадров от фотографа Александра Симушкина.