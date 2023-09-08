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Жители зоопарка очень фотогеничны

10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина

8 сентября 2023, 03:13
Фото: Александр Симушкин
Жители зоопарка очень фотогеничны
Для Новосибирска и его жителей зоопарк — это не просто место, где можно посмотреть на диких зверей и отлично провести время с детьми. Для посетителей это возможность показать его обитателей с другой стороны. Atas.info сделал подборку самых умилительных кадров от фотографа Александра Симушкина.

Александр Симушкин не первый год наблюдает за обитателями Новосибирского зоопарка. В «фотоловушку» фотографа и руководителя мультимедийной студии «Битый пиксель» в Новосибирской областной молодёжной библиотеке попадают десятки животных: медведи, коты, а также птицы, обезьяны и даже рыбы.

Обитатели зоопаркаОбитатели зоопарка
Обитатели зоопарка
Фото: Александр Симушкин

В 2023 году детский преподаватель фотографии стал одним из победителей в номинации «портрет», заняв 3-е место. В 2022 году Александр стал победителем номинации «Оригинальное фото», заняв 1-е лидирующее место — этот конкурс проходил в юбилейный 75-й год учреждения.

Портреты животныхПортреты животных
Портреты животныхПортреты животных
Портреты животныхПортреты животных
Портреты животныхПортреты животных
Портреты животных
Фото: Александр Симушкин

Недавно Новосибирскому зоопарку исполнилось 76-лет. В настоящее время там проживает примерно 11 тысяч животных, которые представляют около 800 различных видов. Более 500 из них внесены в Международную Красную Книгу, а также отмечены в Красной Книге России и Новосибирской области.

Уж очень животные любят позировать посетителям Уж очень животные любят позировать посетителям
Уж очень животные любят позировать посетителям Уж очень животные любят позировать посетителям
Уж очень животные любят позировать посетителям Уж очень животные любят позировать посетителям
Уж очень животные любят позировать посетителям
Фото: Александр Симушкин

Напомним, ранее мы составили ТОП-5 интересных фактов о Новосибирском зоопарке. Например, в 2015 году Новосибирский зоопарк был признан лучшим в России по версии туристического портала TripAdvisor. Он занял 9-е место в Европе и вошел в двадцатку лучших зоопарков мира.

Новосибирский зоопарк им. Шило празднует день рождения: 76 лет со дня основания
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