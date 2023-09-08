10 фото самых милых обитателей Новосибирского зоопарка от Александра Симушкина

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:32
Александр Симушкин не первый год наблюдает за обитателями Новосибирского зоопарка. В «фотоловушку» фотографа и руководителя мультимедийной студии «Битый пиксель» в Новосибирской областной молодёжной библиотеке попадают десятки животных: медведи, коты, а также птицы, обезьяны и даже рыбы.
В 2023 году детский преподаватель фотографии стал одним из победителей в номинации «портрет», заняв 3-е место. В 2022 году Александр стал победителем номинации «Оригинальное фото», заняв 1-е лидирующее место — этот конкурс проходил в юбилейный 75-й год учреждения.
Недавно Новосибирскому зоопарку исполнилось 76-лет. В настоящее время там проживает примерно 11 тысяч животных, которые представляют около 800 различных видов. Более 500 из них внесены в Международную Красную Книгу, а также отмечены в Красной Книге России и Новосибирской области.
Напомним, ранее мы составили ТОП-5 интересных фактов о Новосибирском зоопарке. Например, в 2015 году Новосибирский зоопарк был признан лучшим в России по версии туристического портала TripAdvisor. Он занял 9-е место в Европе и вошел в двадцатку лучших зоопарков мира.