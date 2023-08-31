В Новосибирском зоопарке у гималайских таров родился «козленок» с гривой

Малыш, который только что родился, не отходит от своей мамы: она выполняет свои материнские обязанности на отлично. Сейчас он выглядит как серый козленок: у него большие глаза, длинные ножки и мягкая шерстка. Уникальные черты этого вида проявятся по мере его взросления.