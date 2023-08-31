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Детеныш

В Новосибирском зоопарке у гималайских таров родился «козленок» с гривой

31 августа 2023, 06:41
Фото: Новосибирский зоопарк
Детеныш
В Новосибирском зоопарке родился детеныш гималайского тара: в будущем у него вырастет роскошная грива, о чем рассказали в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке имени Шило появился новый член семьи гималайских таров. Эту радостную новость сообщили в официальном сообществе зоопарка.

Малыш, который только что родился, не отходит от своей мамы: она выполняет свои материнские обязанности на отлично. Сейчас он выглядит как серый козленок: у него большие глаза, длинные ножки и мягкая шерстка. Уникальные черты этого вида проявятся по мере его взросления.

«У гималайских таров есть ярко выраженные различия между полами, — пояснил Александр Филиппов, руководитель отдела парнокопытных. — У самцов на шее и плечах есть прекрасная грива, в то время как самки выглядят скромнее. Оба пола имеют рога, но у самцов они крупнее. Гималайские тары образуют семейные группы. Появление малыша не требует разделения группы, все остаются вместе. Однако только мать заботится о нем».

Гималайские тары относятся к группе парнокопытных животных. Они прекрасно справляются с пересечением крутых склонов, так как природа наделила их уникальными способностями в скалолазании. Они питаются растительной пищей и живут в группах. Их естественная среда обитания находится в Гималаях. Эти животные можно встретить в странах, таких как Непал, Индия и Южный Тибет.

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#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева
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