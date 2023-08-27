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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Рыба заражена

Описторхоз: выявлено большое количество зараженной рыбы в реке Обь

27 августа 2023, 10:55
Фото: 1MI
Рыба заражена

В реке Обь нашли большое количество зараженной описторхозом рыбы

В реке Обь было обнаружено большое количество зараженной описторхозом рыбы, о чем предупреждает Роспотребнадзор.

В результате проверки партии рыбы язь, выловленной в Оби, специалисты Роспотребнадзора обнаружили большое количество зараженной описторхозом рыбы. Поэтому было выпущено предупреждение для жителей ЯНАО и соседних регионов.

Сначала была проанализирована партия рыбы весом 840 килограммов. В ней обнаружили наличие зараженной рыбы в количестве 50%. А во второй партии оказались заражены все экземпляры. Об этом пишет «Ямал1».

Важно отметить, что в Новосибирской области в 2023 году отмечается рост заболеваемости описторхозом. Жители региона заражаются описторхозом, в том числе через суши и роллы, в которых используются речные рыбы.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Роспотребнадзор#Эмилия Губарева#Рыба#Река Обь
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