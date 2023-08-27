Описторхоз: выявлено большое количество зараженной рыбы в реке Обь

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В результате проверки партии рыбы язь, выловленной в Оби, специалисты Роспотребнадзора обнаружили большое количество зараженной описторхозом рыбы. Поэтому было выпущено предупреждение для жителей ЯНАО и соседних регионов.
Сначала была проанализирована партия рыбы весом 840 килограммов. В ней обнаружили наличие зараженной рыбы в количестве 50%. А во второй партии оказались заражены все экземпляры. Об этом пишет «Ямал1».
Важно отметить, что в Новосибирской области в 2023 году отмечается рост заболеваемости описторхозом. Жители региона заражаются описторхозом, в том числе через суши и роллы, в которых используются речные рыбы.