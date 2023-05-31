Мертвым озером рыбы в Бердске занимаются Росрыболовство и прокуратура

На данный момент взяты образцы проб воды из Бердского залива. В случае, если выявится сброс загрязняющих веществ в водоем, будут приняты меры по установлению виновных с привлечением их к ответственности и возмещением ущерба. Стоит отметить, что представители насосной станции, которая находится рядом с заливом, отрицают свою причастность к экологической катастрофе.