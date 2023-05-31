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Мертвым озером рыбы в Бердске занимаются Росрыболовство и прокуратура

31 мая 2023, 12:07
Фото: telegram-канал Евгения Шестернина
Причина массовой гибели рыбы пока неизвестна

По факту массовой гибели рыбы в Бердске возбуждено дело

В Бердске продолжают расследование причин массовой гибели рыбы в Бердском заливе. По факту экологической катастрофы уже возбуждено административное дело.

Как сообщает портал «Бердск Онлайн», дело находится на контроле в Ордынском отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Кроме того, массовая гибель рыбы продолжает оставаться на контроле в Росприроднадзоре. Проверка осуществляется и прокуратурой Бердска.

В Бердске образовалось целое озеро мертвой рыбы
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На данный момент взяты образцы проб воды из Бердского залива. В случае, если выявится сброс загрязняющих веществ в водоем, будут приняты меры по установлению виновных с привлечением их к ответственности и возмещением ущерба. Стоит отметить, что представители насосной станции, которая находится рядом с заливом, отрицают свою причастность к экологической катастрофе.

О массовой гибели рыбы стало известно 22 мая. Мертвая молодь окуня всплыла вдоль берега Бердского залива. Пока причины замора рыбы неизвестны.

Министр экологии Шестернин проверит массовую гибель рыбы в Бердске
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#Бердск#Экология#Александр Ляхов#Рыба#Проверка#Гибель
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