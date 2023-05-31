Мертвым озером рыбы в Бердске занимаются Росрыболовство и прокуратура

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как сообщает портал «Бердск Онлайн», дело находится на контроле в Ордынском отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. Кроме того, массовая гибель рыбы продолжает оставаться на контроле в Росприроднадзоре. Проверка осуществляется и прокуратурой Бердска.
На данный момент взяты образцы проб воды из Бердского залива. В случае, если выявится сброс загрязняющих веществ в водоем, будут приняты меры по установлению виновных с привлечением их к ответственности и возмещением ущерба. Стоит отметить, что представители насосной станции, которая находится рядом с заливом, отрицают свою причастность к экологической катастрофе.
О массовой гибели рыбы стало известно 22 мая. Мертвая молодь окуня всплыла вдоль берега Бердского залива. Пока причины замора рыбы неизвестны.