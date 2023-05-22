Министр экологии Шестернин проверит массовую гибель рыбы в Бердске

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«В министерство сообщили о гибели рыб и специфическом запахе под мостом через Бердь. Наш сотрудник сразу передал информацию в федеральную службу по надзору в сфере природопользования и федеральное агентство по рыболовству. Специалисты проверят территорию и выяснят причины», - написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.
На месте уже находятся сотрудники Росрыболовства. В ходе инспеции территории будут выяснены причины гибели рыбы.
О массовой гибели рыбы стало известно сегодня,22 мая. Очевидцы сообщали о буквально усеявшем побережье Бердского залива ковром из мертвых мальков. При этом на находящейся рядом насосной станции отрицают выбросы опасных химикатов.