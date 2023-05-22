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Министр экологии Шестернин проверит массовую гибель рыбы в Бердске

22 мая 2023, 11:10
Фото: Telegram-канал Евгения Шестернина
Причины гибели массовой рыбы пока неизвестны

\Озером мертвой рыбы в Бердске заинтересовался министр Шестернин

Массовая гибель воды в Бердском заливе привлекла внимание Минприроды. Ситуацию под контроль взял глава ведомства Евгений Шестернин.
«В министерство сообщили о гибели рыб и специфическом запахе под мостом через Бердь. Наш сотрудник сразу передал информацию в федеральную службу по надзору в сфере природопользования и федеральное агентство по рыболовству. Специалисты проверят территорию и выяснят причины», - написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.

На месте уже находятся сотрудники Росрыболовства. В ходе инспеции территории будут выяснены причины гибели рыбы.

О массовой гибели рыбы стало известно сегодня,22 мая. Очевидцы сообщали о буквально усеявшем побережье Бердского залива ковром из мертвых мальков. При этом на находящейся рядом насосной станции отрицают выбросы опасных химикатов.

В Бердске образовалось целое озеро мертвой рыбы
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#Бердск#Экология#Евгений Шестернин#Александр Ляхов#Рыба#Гибель#Минприроды
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