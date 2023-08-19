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Published Сегодня, 02:58

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Рыба странно себя ведет

Странное поведение рыбы на Оби: жители Новосибирской области бьют тревогу

19 августа 2023, 02:58
Фото: 1MI
Рыба странно себя ведет

Новосибирцы заметили странное поведение рыбы на Оби

В Новосибирской области зафиксировано странное поведение рыб на Оби: они всплывают на поверхность и выбрасываются на берег.

Необычное поведение рыбы на Обском водохранилище обнаружили жители Новосибирской области. Видеозапись, сделанная в Ордынском районе возле коттеджного поселка «Пичугово море», была опубликована в паблике «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

На видео можно увидеть стаи рыб, которые плавают необычным образом — они всплывают на брюхе и выбрасываются на берег. Местные жители были потрясены происходящим и задались вопросом о причинах такого явления.

Видео: АСТ-54

Пользователи, комментируя запись, объяснили, что такое поведение рыб связано с их заражением солитёром. Этот паразит, представляющий собой ленточного червя, попадает в кишечник животного и начинает питаться его кровью. В результате он разрастается и оказывает давление на брюшной пузырь рыбы. Из-за этого рыбам становится сложно контролировать свое движение и плавать на определенной глубине, поэтому они оказываются у поверхности воды.

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#Эмилия Губарева#Рыба#Обское водохранилище#Общество#Экология#Новосибирская область#Видео
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