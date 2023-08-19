Странное поведение рыбы на Оби: жители Новосибирской области бьют тревогу

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Необычное поведение рыбы на Обском водохранилище обнаружили жители Новосибирской области. Видеозапись, сделанная в Ордынском районе возле коттеджного поселка «Пичугово море», была опубликована в паблике «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.
На видео можно увидеть стаи рыб, которые плавают необычным образом — они всплывают на брюхе и выбрасываются на берег. Местные жители были потрясены происходящим и задались вопросом о причинах такого явления.
Пользователи, комментируя запись, объяснили, что такое поведение рыб связано с их заражением солитёром. Этот паразит, представляющий собой ленточного червя, попадает в кишечник животного и начинает питаться его кровью. В результате он разрастается и оказывает давление на брюшной пузырь рыбы. Из-за этого рыбам становится сложно контролировать свое движение и плавать на определенной глубине, поэтому они оказываются у поверхности воды.