Странное поведение рыбы на Оби: жители Новосибирской области бьют тревогу

Пользователи, комментируя запись, объяснили, что такое поведение рыб связано с их заражением солитёром. Этот паразит, представляющий собой ленточного червя, попадает в кишечник животного и начинает питаться его кровью. В результате он разрастается и оказывает давление на брюшной пузырь рыбы. Из-за этого рыбам становится сложно контролировать свое движение и плавать на определенной глубине, поэтому они оказываются у поверхности воды.