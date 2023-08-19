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Сибиряки едва не погибли

Отец с сыном попали под жуткий обстрел на рыбалке под Новосибирском — кто стрелял

19 августа 2023, 02:44
Фото: 1MI
Сибиряки едва не погибли

В Новосибирской области отец с сыном попали под обстрел на рыбалке

Отцу и сыну удалось избежать серьезных травм, когда они попали под автоматный обстрел во время рыбалки под Новосибирском; оба мужчины укрылись за машиной.

В Искитимском районе Новосибирской области произошел инцидент, когда отец и сын были подвергнуты обстрелу на рыбалке. Пули пронзили их автомобиль, но сами рыбаки чудом избежали травм. Участник происшествия поделился этой информацией анонимно в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 17 августа около 13:00 неподалеку от поселка Койниха. Рассказывая о происшедшем, новосибирец сообщил, что они с отцом приехали на привычное место для рыбалки. Они уже приготовили всю необходимую экипировку и отошли от берега на 200 метров, когда внезапно начался обстрел.

«Мы услышали свист пуль над головой, хруст веток. До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом, а я, подбежав к машине и дождавшись паузы между очередями, открыл дверь и зажал звуковой сигнал на руле», — вспоминает рыбак.

Когда стрельба прекратилась, они собрали свои рыболовные принадлежности и поспешно покинули опасное место. По словам сына, по дороге домой они увидели автобус, который, как предполагал мужчина, был связан с силовыми структурами. Он считает, что они случайно попали на полигон, доступ к которому не был закрыт для гражданских лиц.

«Машина получила две пули, но, к счастью, ни одна из них не достигла нас. Машина стала нашим щитом. Боюсь представить, что было бы, если бы мы пришли пешком… В результате пострадали заднее крыло и два стекла, которые нужно заменить», — говорит он с ужасом.

Правоохранительные органы пока не комментируют эту ситуацию.

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