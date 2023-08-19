Отец с сыном попали под жуткий обстрел на рыбалке под Новосибирском — кто стрелял

Когда стрельба прекратилась, они собрали свои рыболовные принадлежности и поспешно покинули опасное место. По словам сына, по дороге домой они увидели автобус, который, как предполагал мужчина, был связан с силовыми структурами. Он считает, что они случайно попали на полигон, доступ к которому не был закрыт для гражданских лиц.