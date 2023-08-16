Киллер расстрелял бизнесмена в Новосибирске — раскрыты подробности жуткого нападения

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Это жуткое преступление попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас кадры просматривают следователи. Также опрашиваются свидетели. Ими оказались сотрудники кофейни, расположенной в доме.
Один из работников рассказал КП-Новосибирск, что бизнесмен подъехал к дому, припарковался и пока что-то искал в салоне к нему со спины подошел мужчина в черном и произвел выстрелы. Прозвучало около 6 выстрелов.
Когда киллер убежал, к пострадавшему вышел бариста. Прикрывая раны руками, вызвал скорую. Тогда пострадавший был еще в сознании и разговаривал с ним. У него было четыре выстрела в спину, один навылет.
Пока точно неизвестно, погиб ли бизнесмен после нападения. Эту информацию скрывают правоохранители.