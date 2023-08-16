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Стали известны подробности с места расстрела бизнесмена в Новосибирске

Киллер расстрелял бизнесмена в Новосибирске — раскрыты подробности жуткого нападения

16 августа 2023, 08:14
Фото: 1MI
Стали известны подробности с места расстрела бизнесмена в Новосибирске
Очевидцы раскрыли подробности расстрела киллером бизнесмена в Новосибирске. Нападение произошло в людном месте — возле многоэтажки на Ипподромской, 8 в ночь на 15 августа.

Это жуткое преступление попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас кадры просматривают следователи. Также опрашиваются свидетели. Ими оказались сотрудники кофейни, расположенной в доме.

Один из работников рассказал КП-Новосибирск, что бизнесмен подъехал к дому, припарковался и пока что-то искал в салоне к нему со спины подошел мужчина в черном и произвел выстрелы. Прозвучало около 6 выстрелов.

Когда киллер убежал, к пострадавшему вышел бариста. Прикрывая раны руками, вызвал скорую. Тогда пострадавший был еще в сознании и разговаривал с ним. У него было четыре выстрела в спину, один навылет.

Пока точно неизвестно, погиб ли бизнесмен после нападения. Эту информацию скрывают правоохранители.

Расстрел бизнесмена киллером на Ипподромской в Новосибирске попал на видео
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