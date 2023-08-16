Расстрел бизнесмена киллером на Ипподромской в Новосибирске попал на видео

Согласно записям камеры видеонаблюдения, можно увидеть момент нападения на жертву. Мужчина выходит из своего автомобиля и пытается достать что-то с заднего сиденья. Внезапно на парковку прибегает неизвестный и стреляет в бизнесмена. Он произвел не менее 8 выстрелов. Раненый мужчина падает на землю, а киллер быстро скрывается.