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Мужчину расстреляли

Расстрел бизнесмена киллером на Ипподромской в Новосибирске попал на видео

16 августа 2023, 03:42
Фото: 1MI
Мужчину расстреляли

В Новосибирске попал на видео расстрел бизнесмена киллером

В Новосибирске на видео зафиксировано нападение киллера на бизнесмена, который был расстрелян преступником на парковке.

В редакции Infopro54 появились уникальные записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели вооруженную атаку на бизнесмена. Полиция объявила о розыске преступника, который в ночь 15 августа открыл огонь на парковке в Новосибирске.

Согласно записям камеры видеонаблюдения, можно увидеть момент нападения на жертву. Мужчина выходит из своего автомобиля и пытается достать что-то с заднего сиденья. Внезапно на парковку прибегает неизвестный и стреляет в бизнесмена. Он произвел не менее 8 выстрелов. Раненый мужчина падает на землю, а киллер быстро скрывается.

По информации источника в правоохранительных органах региона, известно, что жертва нападения — местный предприниматель по имени Владимир. Другие подробности пока не разглашаются. Очевидцев просят сообщить любую информацию в полицию.

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