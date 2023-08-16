Расстрел бизнесмена киллером на Ипподромской в Новосибирске попал на видео

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
В редакции Infopro54 появились уникальные записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели вооруженную атаку на бизнесмена. Полиция объявила о розыске преступника, который в ночь 15 августа открыл огонь на парковке в Новосибирске.
Согласно записям камеры видеонаблюдения, можно увидеть момент нападения на жертву. Мужчина выходит из своего автомобиля и пытается достать что-то с заднего сиденья. Внезапно на парковку прибегает неизвестный и стреляет в бизнесмена. Он произвел не менее 8 выстрелов. Раненый мужчина падает на землю, а киллер быстро скрывается.
По информации источника в правоохранительных органах региона, известно, что жертва нападения — местный предприниматель по имени Владимир. Другие подробности пока не разглашаются. Очевидцев просят сообщить любую информацию в полицию.