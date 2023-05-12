Застреливший кузбасского бизнесмена киллер задержан под Новосибирском

В Новосибирской области задержали предполагаемого киллера из Кемерово

В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве кузбасского бизнесмена Александра Каблова. Мужчина был застрелен в голову. Об этом сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.