Застреливший кузбасского бизнесмена киллер задержан под Новосибирском

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции местонахождение фигуранта было установлено, он был задержан на территории Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Убийство бизнесмена произошло 6 апреля в кемеровском городе Осинники. Согласно видеозаписи, мужчину расстреляли в упор возле магазина. Бизнесмен скончался на месте.
Позже был задержан предполагаемый соучастник преступления. Однако киллер скрылся с места происшествия.
Согласно данным следствия, мужчина для исполнения заказа переоделся в дорожного рабочего, а потом скрылся на автомобиле «Nissan X-Trail». За помощь правоохранителям предлагалось вознаграждение в размере полумиллиона рублей.