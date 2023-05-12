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Застреливший кузбасского бизнесмена киллер задержан под Новосибирском

12 мая 2023, 13:25
Фото: 1MI
Мужчину расстреляли в упор

В Новосибирской области задержали предполагаемого киллера из Кемерово

В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве кузбасского бизнесмена Александра Каблова. Мужчина был застрелен в голову. Об этом сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.
«Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции местонахождение фигуранта было установлено, он был задержан на территории Новосибирской области», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Убийца кузбасского бизнесмена Каблова может скрываться в Новосибирске
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Убийство бизнесмена произошло 6 апреля в кемеровском городе Осинники. Согласно видеозаписи, мужчину расстреляли в упор возле магазина. Бизнесмен скончался на месте.

Позже был задержан предполагаемый соучастник преступления. Однако киллер скрылся с места происшествия.

Согласно данным следствия, мужчина для исполнения заказа переоделся в дорожного рабочего, а потом скрылся на автомобиле «Nissan X-Trail». За помощь правоохранителям предлагалось вознаграждение в размере полумиллиона рублей.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов
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