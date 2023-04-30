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«Застрелю»: бизнесмен на Lexus угрожал убийством водителю в пробке в Новосибирске

30 апреля 2023, 02:58
Фото: АСТ-54
Водители не поделили дорогу

В Новосибирске бизнесмен на Lexus угрожал убийством водителю в пробке

Владелец Lexus устроил скандальную сцену на дороге в Новосибирске, угрожая убить одного из водителей, пока ехал в пробке, о чем стало известно из соцсетей.

На улице Аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска возник конфликт между бизнесменом на Lexus и водителем другого автомобиля. Инцидент произошел из-за перекрытия движения на дороге, что вызвало недовольство автомобилиста, который решил объехать затор по встречной полосе.

Чтобы предотвратить опасность столкновения, один из водителей решил перегородить ему путь. В ответ бизнесмен начал кричать: "Э, слышишь, г*****! Я тебя застрелю, с***!".

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black. Как сообщает Сиб.фм, предприниматель занимается продажей одежды и арендой помещений. Машина Lexus, на которой он ехал, оценивается примерно в 2,5 млн. рублей. Данный случай правоохранительные органы еще не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Побольше бы таких водителей, а у этого быдла даже не хватило ума в ряд встроиться, его даже пропускали....»;

«Автор видео обыкновенный провокатор...»;

«Оба не правы. Автор подросток, не более».

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Автомобиль#Пробка#Скандал#Общество#Новосибирск
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