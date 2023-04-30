Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black. Как сообщает Сиб.фм, предприниматель занимается продажей одежды и арендой помещений. Машина Lexus, на которой он ехал, оценивается примерно в 2,5 млн. рублей. Данный случай правоохранительные органы еще не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях: