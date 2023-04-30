Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
На улице Аэропорт в Заельцовском районе Новосибирска возник конфликт между бизнесменом на Lexus и водителем другого автомобиля. Инцидент произошел из-за перекрытия движения на дороге, что вызвало недовольство автомобилиста, который решил объехать затор по встречной полосе.
Чтобы предотвратить опасность столкновения, один из водителей решил перегородить ему путь. В ответ бизнесмен начал кричать: "Э, слышишь, г*****! Я тебя застрелю, с***!".
Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black. Как сообщает Сиб.фм, предприниматель занимается продажей одежды и арендой помещений. Машина Lexus, на которой он ехал, оценивается примерно в 2,5 млн. рублей. Данный случай правоохранительные органы еще не прокомментировали. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Побольше бы таких водителей, а у этого быдла даже не хватило ума в ряд встроиться, его даже пропускали....»;
«Автор видео обыкновенный провокатор...»;
«Оба не правы. Автор подросток, не более».