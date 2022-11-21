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Пенсионерку и киллера осудили в Новосибирске – она наняла его для убийства мужа

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
Новосибирский областной суд вынес приговор женщине, нанявшей киллера для мужа

В Новосибирске вынесли приговор пенсионерке, заказавшей убийство мужа

Новосибирский областной суд вынес приговор женщине и двум подельникам, которые организовали убийство её мужа в поселке Кудряшовский. Решение огласили на заседании в понедельник, 21 ноября.

Напомним, громкое убийство произошло в коттедже 65-летнего Николая Жиронкина зимой 2020 года. Неизвестные ворвались в дом и застрелили мужчину. Полицию вызвала его экс-супруга, которая на тот момент проживала вместе с ним.

Расследование чуть не зашло в тупик из-за отсутствия видимых мотивов для убийства сибиряка. Однако проанализировав собранные улики, следователи нашли подозреваемого. Ею оказалась 60-летняя жена убитого.

«Удалось установить, что женщина предложила своему знакомому за вознаграждение убить её супруга. Этот мужчина нашел исполнителя (киллера) и 10 января он выполнил заказ. Николай Жиронкин получил два огнестрельных ранения в голову и скончался», - ранее сообщали следователи СУ СКР Новосибирской области.

Сначала арестовали женщину. Потом нашли двух её подельников. Все вместе они предстали перед судом сегодня, 21 ноября.

«Решением суда Светлана Жиронкина приговорена к 13 годам колонии общего режима. Киллер – к 12 годам, а посредник к 13-ти строгого режима», - озвучил приговор судья Новосибирского облсуда.
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