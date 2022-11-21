Пенсионерку и киллера осудили в Новосибирске – она наняла его для убийства мужа

Напомним, громкое убийство произошло в коттедже 65-летнего Николая Жиронкина зимой 2020 года. Неизвестные ворвались в дом и застрелили мужчину. Полицию вызвала его экс-супруга, которая на тот момент проживала вместе с ним.
Расследование чуть не зашло в тупик из-за отсутствия видимых мотивов для убийства сибиряка. Однако проанализировав собранные улики, следователи нашли подозреваемого. Ею оказалась 60-летняя жена убитого.
«Удалось установить, что женщина предложила своему знакомому за вознаграждение убить её супруга. Этот мужчина нашел исполнителя (киллера) и 10 января он выполнил заказ. Николай Жиронкин получил два огнестрельных ранения в голову и скончался», - ранее сообщали следователи СУ СКР Новосибирской области.
Сначала арестовали женщину. Потом нашли двух её подельников. Все вместе они предстали перед судом сегодня, 21 ноября.
«Решением суда Светлана Жиронкина приговорена к 13 годам колонии общего режима. Киллер – к 12 годам, а посредник к 13-ти строгого режима», - озвучил приговор судья Новосибирского облсуда.