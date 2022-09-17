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Птицы массово гибнут на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 04:18
Фото: Дмитрий Тростников
Новосибирцы шокированы телами мертвых птиц, которыми усыпана главная набережная города. Явные причины гибели пернатых не просматриваются

Десятки погибших синиц обнаружили жители Новосибирска на Михайловской набережной утром в субботу, 17 сентября. На открытом пространстве нет зданий с зеркальными окнами, которые служат основной причиной гибели птиц в городских условиях – пернатые в полете врезаются в них и получают смертельные травмы. Подписчики паблика "Ревизорро Новосибирск", где опубликовано сообщение, предположили, что птицы погибли от отравления. Например, наклевались крысиной отравы, которую разложили владельцы точек общепита в районе набережной.

Осенью прошлого года сотни ворон погибли в селе Усть-Тарка. Как выяснили специалисты, они отравились фосфорно-органическими соединениями. Такие вещества входят в состав препаратов, применяемых для борьбы с вредителями растений.

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