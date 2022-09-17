Десятки погибших синиц обнаружили жители Новосибирска на Михайловской набережной утром в субботу, 17 сентября. На открытом пространстве нет зданий с зеркальными окнами, которые служат основной причиной гибели птиц в городских условиях – пернатые в полете врезаются в них и получают смертельные травмы. Подписчики паблика "Ревизорро Новосибирск", где опубликовано сообщение, предположили, что птицы погибли от отравления. Например, наклевались крысиной отравы, которую разложили владельцы точек общепита в районе набережной.