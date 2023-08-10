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Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске

10 августа 2023, 05:48
Фото: atas.info
На набережной гуляют много сибиряков

В Новосибирске на Михайловской набережной женщину громко стонали

На набережной в Новосибирске были замечены женщины, которые громко стонали и пританцовывали.

На Михайловской набережной в Новосибирске произошло необычное событие, которое вызвало беспокойство у местных жителей. Несколько женщин были замечены на газоне, где они громко стонали и танцевали. Снятое видео было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Автор публикации описал это явление как «странное танцевальное выступление с дикими стонами». Комментаторы под публикацией указывают на то, что на подобных сборищах женщины используют специальную технику дыхания через матку. Такие собрания уже давно проводятся в Москве и теперь они пришли и в Новосибирск.

Подобные встречи вызвали возмущение у некоторых людей, поскольку громкие звуки могут услышать дети, которые гуляют по набережной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#18+#Набережная#Михайловская набережная
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