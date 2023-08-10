Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске

Автор публикации описал это явление как «странное танцевальное выступление с дикими стонами». Комментаторы под публикацией указывают на то, что на подобных сборищах женщины используют специальную технику дыхания через матку. Такие собрания уже давно проводятся в Москве и теперь они пришли и в Новосибирск.