Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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На Михайловской набережной в Новосибирске произошло необычное событие, которое вызвало беспокойство у местных жителей. Несколько женщин были замечены на газоне, где они громко стонали и танцевали. Снятое видео было опубликовано в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Автор публикации описал это явление как «странное танцевальное выступление с дикими стонами». Комментаторы под публикацией указывают на то, что на подобных сборищах женщины используют специальную технику дыхания через матку. Такие собрания уже давно проводятся в Москве и теперь они пришли и в Новосибирск.
Подобные встречи вызвали возмущение у некоторых людей, поскольку громкие звуки могут услышать дети, которые гуляют по набережной.