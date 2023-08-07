В Новосибирске парочка занялась сексом на глазах у детей в «Березовой роще»

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В парке «Берёзовая роща» в Новосибирске заметили пару, которая занималась интимными делами прямо на глазах у прохожих. Видео с этой ситуацией было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black.
На записи видно, что все происходило на тротуаре, где находились и другие семьи с детьми. Однако это не смущало местных жителей.
Подписчики канала осуждают данную пару за такое поведение на общественном месте и выражают недовольство тем, что остальные посетители парка просто игнорировали происходящее.
«Это просто ужасно. Почему никто не вызвал полицию?», — задаются вопросом горожане.
«Не могли ли они хотя бы разогнать их? Почему все просто прошли мимо?», — выражают свое недовольство люди.