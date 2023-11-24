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Число городских катков зимой в Новосибирске назвал мэр Локоть

Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки

24 ноября 2023, 01:33
Фото: 1MI

Число городских катков зимой в Новосибирске назвал мэр Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут открыты этой зимой. Он поделился информацией в своем Telegram-канале.

В этом зимнем сезоне в городе будет открыто 13 мест, где можно кататься на коньках, а также 42 площадки для хоккея. Наиболее просторные из них — Центральный парк с площадью в 2500 квадратных метров, парк «Арена», Михайловская набережная, Нарымский сквер, спортивный центр «Заря» и стадион «Чкаловец».

«Со своими коньками — вход бесплатный. В 17 точках организуем пункты проката».

Глава города также уточнил, что заливку льда начнут после установления постоянных минусовых температур.

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#Город#Новосибирск#Мэр#Центральный парк#Набережная#Эмилия Губарева#Катки
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