Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки

В этом зимнем сезоне в городе будет открыто 13 мест, где можно кататься на коньках, а также 42 площадки для хоккея. Наиболее просторные из них — Центральный парк с площадью в 2500 квадратных метров, парк «Арена», Михайловская набережная, Нарымский сквер, спортивный центр «Заря» и стадион «Чкаловец».