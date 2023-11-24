Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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В этом зимнем сезоне в городе будет открыто 13 мест, где можно кататься на коньках, а также 42 площадки для хоккея. Наиболее просторные из них — Центральный парк с площадью в 2500 квадратных метров, парк «Арена», Михайловская набережная, Нарымский сквер, спортивный центр «Заря» и стадион «Чкаловец».
«Со своими коньками — вход бесплатный. В 17 точках организуем пункты проката».
Глава города также уточнил, что заливку льда начнут после установления постоянных минусовых температур.