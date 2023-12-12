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Катки

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2023
Онлайн-карту с елочными базарами и катками создали в Новосибирске
На геоинформационном портале «Мой Новосибирск» стала доступна карта с елочными базарами и катками в городе.
12 декабря 2023, 06:00
Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут открыты этой зимой. Он поделился информацией в своем Telegram-канале.
24 ноября 2023, 01:33
Ледовые горки и катки закрывают в связи с потеплением в Новосибирске
25 февраля 2023, 05:32
2022
Два катка залили на новосибирском стадионе "Чкаловец"
В Новосибирске на "Чкаловце" заработали катки на футбольном поле и в хоккейной коробке, сообщается на странице стадиона во "ВКонтаке".
25 ноября 2022, 14:05

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