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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Ледовые горки и катки закрывают в связи с потеплением в Новосибирске

25 февраля 2023, 05:32
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Горки и катки начали закрывать из-за потепления до +5°C

Горки начали таять во время оттепели в Новосибирске: их закроют раньше времени

Весенняя погода в Новосибирске на длинных выходных в феврале привела к тому, что горки начали таять, на катках образовались лужи. Многие парки объявили о досрочном закрытии горок из-за невозможности их использования.

Из-за потепления до +5°C на выходных в Новосибирске стало невозможно кататься на катках и с горок. В связи с этим многие парки объявили о закрытии горок, так как их использование стало небезопасным. В частности объявление об этом появилось в группе Вконтакте парка "Березовая Роща".

Несмотря на то, что в марте еще обещают морозы до -25°C, пока неизвестно, откроют ли горки еще в этом году, все будет зависеть от того, насколько они растаяли за время внезапной оттепели.

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Уже известно, какая погода ожидает новосибирцев в марте - приблизительный прогноз на первый весенний месяц.

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