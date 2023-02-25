Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Из-за потепления до +5°C на выходных в Новосибирске стало невозможно кататься на катках и с горок. В связи с этим многие парки объявили о закрытии горок, так как их использование стало небезопасным. В частности объявление об этом появилось в группе Вконтакте парка "Березовая Роща".
Несмотря на то, что в марте еще обещают морозы до -25°C, пока неизвестно, откроют ли горки еще в этом году, все будет зависеть от того, насколько они растаяли за время внезапной оттепели.
Уже известно, какая погода ожидает новосибирцев в марте - приблизительный прогноз на первый весенний месяц.