atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Жителям Новосибирска рассказали о погоде в марте 2023 года

8 февраля 2023, 06:20
Фото: 1MI
Какая погода ожидает новосибирцев в марте - прогноз сервисов
Март порадует жителей Новосибирска теплыми и солнечными деньками. Популярные сервисы дали прогноз погоды на начало весны в 2023 году.

Gismeteo, например, обещает сибирякам в среднем -3°C в дневное время суток в начале марта. Однако ночью может холодать до -11 по Цельсию.

В середине месяца воздух прогреется до 0 и +1°C. При этом все дни будут дождливыми.

По данным «Яндекс.Погоды» столбики термометра в первой декаде весеннего месяца опустятся до -5 градусов. Тепло до +5°C придет в Новосибирск после 15 марта.

А вот weather.rambler прогнозирует снег в марте. Сервис обещает небольшие скачки температур воздуха с +1 до -10 градусов.

#Погода на месяц#Весна#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Алина Шефер
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Вчера, 05:29
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Сегодня, 06:58
В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля
Сегодня, 08:06
Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
Сегодня, 01:32
Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Сегодня, 02:35
В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции
Сегодня, 02:23