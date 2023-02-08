Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Gismeteo, например, обещает сибирякам в среднем -3°C в дневное время суток в начале марта. Однако ночью может холодать до -11 по Цельсию.
В середине месяца воздух прогреется до 0 и +1°C. При этом все дни будут дождливыми.
По данным «Яндекс.Погоды» столбики термометра в первой декаде весеннего месяца опустятся до -5 градусов. Тепло до +5°C придет в Новосибирск после 15 марта.
А вот weather.rambler прогнозирует снег в марте. Сервис обещает небольшие скачки температур воздуха с +1 до -10 градусов.