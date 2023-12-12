Онлайн-карту с елочными базарами и катками создали в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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На площадке «Мой Новосибирск» появилась полезная карта под названием «Новый год».
Здесь каждый житель сможет узнать, где легко приобрести елку или прокатиться на коньках. Об этом сообщил департамент связи и информатизации мэрии.
На данный момент на карте присутствуют адреса 33 базаров с елками, 13 катков и 45 хоккейных площадок. Кроме того, каждая отдельная карточка про катки содержит информацию о рабочем графике, стоимости аренды коньков и наличии раздевалок.