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Сейчас открыты 33 базара

Онлайн-карту с елочными базарами и катками создали в Новосибирске

12 декабря 2023, 06:00
Фото: Мой Новосибирск
Сейчас открыты 33 базара
На геоинформационном портале «Мой Новосибирск» стала доступна карта с елочными базарами и катками в городе.

На площадке «Мой Новосибирск» появилась полезная карта под названием «Новый год».

Здесь каждый житель сможет узнать, где легко приобрести елку или прокатиться на коньках. Об этом сообщил департамент связи и информатизации мэрии.

На данный момент на карте присутствуют адреса 33 базаров с елками, 13 катков и 45 хоккейных площадок. Кроме того, каждая отдельная карточка про катки содержит информацию о рабочем графике, стоимости аренды коньков и наличии раздевалок.

В Новосибирске откроются елочные базары — места покупок новогоднего дерева
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#Общество#Новосибирск#Карта#Эмилия Губарева#Катки#Елочные базары
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