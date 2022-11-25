Два катка залили на новосибирском стадионе "Чкаловец"

"В нынешнем сезоне каток на "Чкаловце" залит на половине футбольного поля. Рядом оборудована хоккейная коробка. Для горожан действуют теплые раздевалки и пункт проката коньков", - говорится в сообщении.
Директор МАУ "Стадион", которое управляет спортивным объектом, Юрий Евдокимов добавил, что на "Чкаловском" в скором времени можно будет взять напрокат лыжи, бегать на них предлагается в близлежащем сквере.
Ранее власти Новосибирска отказались от новогоднего катка-фаллоса возле оперного театра. По словам вице-мэр Анны Терешковой, сейчас нельзя допустить, чтобы над столицей Сибири смеялись из-за необычной формы катка.