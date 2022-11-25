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Два катка залили на новосибирском стадионе "Чкаловец"

Сегодня, 14:05
Фото: ВК-страница "Чкаловца"
Каток на футбольном поле
В Новосибирске на "Чкаловце" заработали катки на футбольном поле и в хоккейной коробке, сообщается на странице стадиона во "ВКонтаке".

"В нынешнем сезоне каток на "Чкаловце" залит на половине футбольного поля. Рядом оборудована хоккейная коробка. Для горожан действуют теплые раздевалки и пункт проката коньков", - говорится в сообщении.

 

Хоккейная коробка
Фото: ВК-страница "Чкаловца"

Директор МАУ "Стадион", которое управляет спортивным объектом, Юрий Евдокимов добавил, что на "Чкаловском" в скором времени можно будет взять напрокат лыжи, бегать на них предлагается в близлежащем сквере.

Ранее власти Новосибирска отказались от новогоднего катка-фаллоса возле оперного театра. По словам вице-мэр Анны Терешковой, сейчас нельзя допустить, чтобы над столицей Сибири смеялись из-за необычной формы катка.

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#Дмитрий Малов#Общество#Город#Спорт#Новосибирск#Чкаловец#Катки
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