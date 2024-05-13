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Площадка будет расположена под открытым небом

Новосибирские вандалы больше не смогут сломать музыкальную площадку на набережной

13 мая 2024, 05:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Площадка будет расположена под открытым небом
После 15 мая на Михайловской набережной начнет действовать антивандальная площадка с музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Среди инструментов заявлены такие, как «Колокола», большой и малый глюкофоны, «Столбик», «Симфония», «Кахон». Играть на них смогут все желающие круглосуточно.

Торжественное открытие запланировано 1 июня на 15 часов. На нем выступят десять коллективов, которые перед этим пройдут конкурсный отбор. Участники исполнят песни на русском языке с использованием своих и установленных инструментов. Обещанные призы за три первые места — 10, 20 и 30 тысяч рублей.

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