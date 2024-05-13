Новосибирские вандалы больше не смогут сломать музыкальную площадку на набережной

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Среди инструментов заявлены такие, как «Колокола», большой и малый глюкофоны, «Столбик», «Симфония», «Кахон». Играть на них смогут все желающие круглосуточно.
Торжественное открытие запланировано 1 июня на 15 часов. На нем выступят десять коллективов, которые перед этим пройдут конкурсный отбор. Участники исполнят песни на русском языке с использованием своих и установленных инструментов. Обещанные призы за три первые места — 10, 20 и 30 тысяч рублей.