Неизвестный пытался штурмовать ограждения во время салюта в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
В Новосибирске вечером в четверг, 9 мая, неизвестный молодой человек пытался штурмом взять ограждения, установленные на время гуляний в честь Дня Победы на Михайловской набережной. Недоразумение произошло во время салюта, очевидцы сообщили, что нарушитель был в неадекватном состоянии, пишет паблик «Инцидент Новосибирск».
На действия нарушителя оперативно отреагировали обеспечивающие порядок в общественном месте сотрудники полиции. Свидетели происшествия рассказали, что его сначала повалили на землю, а потом с заломленными руками увели восвояси. Парень даже не пытался как-то объяснить свои действия.
В своих комментариях новосибирцы предположили, что виновник неприятной ситуации попросту пытался отыскать свободный туалет, так как общественных санузлов в момент наплыва посетителей на Михайловской набережной заметно не хватало.