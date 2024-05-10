Неизвестный пытался штурмовать ограждения во время салюта в Новосибирске

В Новосибирске вечером в четверг, 9 мая, неизвестный молодой человек пытался штурмом взять ограждения, установленные на время гуляний в честь Дня Победы на Михайловской набережной. Недоразумение произошло во время салюта, очевидцы сообщили, что нарушитель был в неадекватном состоянии, пишет паблик «Инцидент Новосибирск».