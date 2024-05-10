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Неизвестный пытался штурмовать ограждения во время салюта в Новосибирске

Неизвестный пытался штурмовать ограждения во время салюта в Новосибирске

10 мая 2024, 07:39
Фото: 1MI
Во время салюта в Новосибирске неизвестный мужчина пытался проникнуть за установленные на Михайловской набережной ограждения, мужчину обезвредили полицейские, сообщается в соцсетях.

В Новосибирске вечером в четверг, 9 мая, неизвестный молодой человек пытался штурмом взять ограждения, установленные на время гуляний в честь Дня Победы на Михайловской набережной. Недоразумение произошло во время салюта, очевидцы сообщили, что нарушитель был в неадекватном состоянии, пишет паблик «Инцидент Новосибирск».

На действия нарушителя оперативно отреагировали обеспечивающие порядок в общественном месте сотрудники полиции. Свидетели происшествия рассказали, что его сначала повалили на землю, а потом с заломленными руками увели восвояси. Парень даже не пытался как-то объяснить свои действия.

В своих комментариях новосибирцы предположили, что виновник неприятной ситуации попросту пытался отыскать свободный туалет, так как общественных санузлов в момент наплыва посетителей на Михайловской набережной заметно не хватало.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Салют#День Победы#Михайловская набережная
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