В Новосибирске на Михайловской набережной построят крытые галереи

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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Галереи появятся под Октябрьским мостом для того, чтобы горожане могли без опаски проходить переправу во время ремонта. Это стало необходимо в преддверии Дня города - праздник состоится в 2023 году 25 июня.
Остальную территорию перекроют для людей так, как проходить там небезопасно. Крытые галереи возведут в течение нескольких недель.
Напомним, сейчас в Новосибирске идет ремонт Октябрьского моста. Работники даже снесут старинные ограждения и заменят их на новые.