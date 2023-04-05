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В Новосибирске на Михайловской набережной построят крытые галереи

5 апреля 2023, 01:37
Фото: atas.info
Крытые галереи появятся на набережной в Новосибирске.
Две крытые галереи для пешеходов построят на Михайловской набережной в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТранСтрой».

Галереи появятся под Октябрьским мостом для того, чтобы горожане могли без опаски проходить переправу во время ремонта. Это стало необходимо в преддверии Дня города - праздник состоится в 2023 году 25 июня.

Остальную территорию перекроют для людей так, как проходить там небезопасно. Крытые галереи возведут в течение нескольких недель.

Напомним, сейчас в Новосибирске идет ремонт Октябрьского моста. Работники даже снесут старинные ограждения и заменят их на новые.

Историческое чугунное ограждение заменят на Октябрьском мосту в Новосибирске
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#Алина Шефер#Ремонт#Октябрьский мост#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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