День защиты детей с энергетиками в Новосибирске: весело, полезно и безопасно

Каждый малыш мог почувствовать себя настоящим героем: на празднике всем желающим наносили яркий аквагрим с молниями и блеском. Не менее интересной частью были тематические игры от аниматоров с призами и подарками и конечно не обошлось без воздушных шаров, которые выдавали всем гостям мероприятия.