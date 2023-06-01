День защиты детей с энергетиками в Новосибирске: весело, полезно и безопасно

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Праздник был не только развлекательным, но и полезным. Для подрастающего поколения подготовили выставку спецтехники, и даже дали возможность почувствовать себя частью команды, примерив экипировку энергетиков: каску, перчатки и боты.
Дети выстроились в очередь, чтобы посмотреть на инструменты энергетиков, например, на квадрокоптер для обследования ЛЭП, тепловизор и другие современные гаджеты, использующиеся в работе специалистами.
Каждый малыш мог почувствовать себя настоящим героем: на празднике всем желающим наносили яркий аквагрим с молниями и блеском. Не менее интересной частью были тематические игры от аниматоров с призами и подарками и конечно не обошлось без воздушных шаров, которые выдавали всем гостям мероприятия.
Как мы уже отметили, торжество в честь Дня защиты детей несло не только развлекательный характер, но и познавательный, поэтому главной задачей было привлечение внимания взрослых и самих ребят к принципам безопасного поведения с электричеством, с огнём, на воде и у воды.
Статистика показывает, что с наступлением летних каникул, проблема детского электротравматизма остается актуальной. Дети и взрослые узнали основные правила электробезопасности наглядно: с помощью табличек, плакатов, мультфильмов и так далее. Неоспоримо, что полученные знания пригодятся всем без исключения – как детям, так и их родителям.