atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Изображение материала

День защиты детей с энергетиками в Новосибирске: весело, полезно и безопасно

1 июня 2023, 11:06
Фото: АО «РЭС» Новосибирской области
На празднике дети примерили на себя форму сотрудника РЭС
Энергетики и спасители устроили массовый праздник для ребятишек из Новосибирска в честь Дня защиты детей: на 90-летний юбилей компания РЭС провела социальные мероприятия разной направленности.

Праздник был не только развлекательным, но и полезным. Для подрастающего поколения подготовили выставку спецтехники, и даже дали возможность почувствовать себя частью команды, примерив экипировку энергетиков: каску, перчатки и боты.

Дети выстроились в очередь, чтобы посмотреть на инструменты энергетиков, например, на квадрокоптер для обследования ЛЭП, тепловизор и другие современные гаджеты, использующиеся в работе специалистами.

Каждый малыш мог почувствовать себя настоящим героем: на празднике всем желающим наносили яркий аквагрим с молниями и блеском. Не менее интересной частью были тематические игры от аниматоров с призами и подарками и конечно не обошлось без воздушных шаров, которые выдавали всем гостям мероприятия. 

Фото: АО «РЭС» Новосибирской области

Как мы уже отметили, торжество в честь Дня защиты детей несло не только развлекательный характер, но и познавательный, поэтому главной задачей было привлечение внимания взрослых и самих ребят к принципам безопасного поведения с электричеством, с огнём, на воде и у воды.

Статистика показывает, что с наступлением летних каникул, проблема детского электротравматизма остается актуальной. Дети и взрослые узнали основные правила электробезопасности наглядно: с помощью табличек, плакатов, мультфильмов и так далее.  Неоспоримо, что полученные знания пригодятся всем без исключения – как детям, так и их родителям.

Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Электричество#РЭС#Свет#Праздник#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Сегодня, 02:32
Писатель-публицист и блогер-самоучка: как ведут соцсети чиновники Новосибирска
Сегодня, 05:44
Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10