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Энергетики в Новосибирске постоянно работают над выявлением незаконных подключений

400 случаев воровства электроэнергии обнаружили сотрудники АО «РЭС»

18 августа 2023, 02:26
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Энергетики в Новосибирске постоянно работают над выявлением незаконных подключений
Выявление фактов хищения электроэнергии — одно из постоянных направлений деятельности АО «РЭС» — только за первые шесть месяцев 2023 года было выявлено 400 фактов незаконного подключения к электросетям.

За шесть месяцев 2023 года было проверено 254 тысячи потребителей электроэнергии. Выявлено 400 фактов воровства электроэнергии — всего незаконно было потреблено более 41 млн кВт*ч, что на 34% больше уровня незаконного потребления в первом полугодии прошлого года. Нарушители получили счета к оплате на сумму, превышающую 209 млн рублей.

Сотрудники АО «РЭС» постоянно совершают обходы потребителей, а также выявляют случаи хищений электроэнергии с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИСКУЭ).

Показания снимаются автоматически и дистанционно с помощью «Умных» счетчиков, установленных вне домов и квартир потребителей. За первые полгода 2023 годы сотрудники АО «РЭС» установили 10 тысяч таких приборов учета, что на 20% превышает количество установленных приборов в первом полугодии 2022 года. Устанавливаются и приборы технического учета на энергообъектах. Это дает возможность сразу выявлять зоны повышенного риска коммерческих потерь электрической энергии и сразу реагировать. Результат проделанной работы — снижение потерь электроэнергии в первом полугодии 2023 года до 9,17%.

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Специалисты АО «РЭС» напоминают, что борьба с воровством электроэнергии важна и не только для компании, но и для потребителей, так как позволяет нормализовать нагрузку на электрические сети, а это значит, работа электросетей будет стабильной без перенапряжения и скачков потребления.

За сообщения о фактах хищение электрической энергии или незаконного подключения жители Новосибирской области могут получить вознаграждение за сообщение о подобных нарушениях. Как можно сообщить об обнаруженных фактах незаконного получения электроэнергии:

  • позвонить по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнить анкету с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправить короткое сообщение или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.
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За сообщение о незаконных подключениях новосибирцы могут получить вознаграждение.

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#Ольга Храмушкина#Электричество#Электросети#Счетчики#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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