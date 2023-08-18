400 случаев воровства электроэнергии обнаружили сотрудники АО «РЭС»

Специалисты АО «РЭС» напоминают, что борьба с воровством электроэнергии важна и не только для компании, но и для потребителей, так как позволяет нормализовать нагрузку на электрические сети, а это значит, работа электросетей будет стабильной без перенапряжения и скачков потребления.