400 случаев воровства электроэнергии обнаружили сотрудники АО «РЭС»

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
За шесть месяцев 2023 года было проверено 254 тысячи потребителей электроэнергии. Выявлено 400 фактов воровства электроэнергии — всего незаконно было потреблено более 41 млн кВт*ч, что на 34% больше уровня незаконного потребления в первом полугодии прошлого года. Нарушители получили счета к оплате на сумму, превышающую 209 млн рублей.
Сотрудники АО «РЭС» постоянно совершают обходы потребителей, а также выявляют случаи хищений электроэнергии с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИСКУЭ).
Показания снимаются автоматически и дистанционно с помощью «Умных» счетчиков, установленных вне домов и квартир потребителей. За первые полгода 2023 годы сотрудники АО «РЭС» установили 10 тысяч таких приборов учета, что на 20% превышает количество установленных приборов в первом полугодии 2022 года. Устанавливаются и приборы технического учета на энергообъектах. Это дает возможность сразу выявлять зоны повышенного риска коммерческих потерь электрической энергии и сразу реагировать. Результат проделанной работы — снижение потерь электроэнергии в первом полугодии 2023 года до 9,17%.
Специалисты АО «РЭС» напоминают, что борьба с воровством электроэнергии важна и не только для компании, но и для потребителей, так как позволяет нормализовать нагрузку на электрические сети, а это значит, работа электросетей будет стабильной без перенапряжения и скачков потребления.
За сообщения о фактах хищение электрической энергии или незаконного подключения жители Новосибирской области могут получить вознаграждение за сообщение о подобных нарушениях. Как можно сообщить об обнаруженных фактах незаконного получения электроэнергии:
За сообщение о незаконных подключениях новосибирцы могут получить вознаграждение.