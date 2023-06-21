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Новосибирцы стали чаще сообщать о кражах электричества: как получить вознаграждение

21 июня 2023, 06:58
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Сообщить о нарушениях можно разными способами
В Новосибирской области растет число сообщений о хищениях электроэнергии. Энергетики поощряют сознательных граждан премиями

За первые пять месяцев 2023 года в рамках программы в АО «РЭС» поступило 106 сообщений от жителей региона о хищениях электроэнергии. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

В результате проверок информация из многих сообщений подтвердилась, что позволило предотвратить значительные потери энергоресурса. Пресечено несколько десятков правонарушений, а авторам подтвердившихся сообщений о краже электричества сетевая организация уже выплатила более 120 тысяч рублей в качестве вознаграждения, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Программа действует уже более двух лет. За подтвердившийся сигнал о хищении электроэнергии в сельской местности компания выплачивает вознаграждение от 5 тысяч рублей, размер премии за аналогичное сообщение в крупных райцентрах и городах начинается от 10 тысяч рублей.

Сообщить о хищении можно на официальном сайте компании в соответствующем разделе, либо направить письменное сообщение в АО «РЭС». В этих случаях необходимо указать свои персональные данные. Не исключена и возможность сохранения анонимности.

Кроме того, информацию о незаконном подключении к электросетям можно оставлять по номеру телефона доверия 8 (383) 289-41-00, либо отправив сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Часты сообщения и о нарушениях в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми приборами учета. Однако, отмечают в АО «РЭС», эта территории лежит в не зоны их ответственности. О таких случаях необходимо сообщать исполнителю коммунальных услуг — ЖЭУ, ТСН, УК.

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