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В Новосибирске пекарня украла электричество на 2,5 млн рублей

12 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
Пекарня похитила электричество в Новосибирске
Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту незаконного подключения пекарни к энергосетям. Прокуратура на основании информации от АО «РЭС» провела проверку.

В результате выяснили, что хлебобулочный цех, работающий на Олимпийской, мог нарушить учет электроэнергии и сокрыть факт ее потребления. Пекарня использовала в работе газовые и электрические печи.

Все это привело к ущербу в размере 2,5 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба с использованием обмана или злоупотребления доверием.

Предприниматель, виновный в совершении преступления, вынужден компенсировать АО «РЭС» ущерб. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

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#Алина Шефер#Кража#Пекарня#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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