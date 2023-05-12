В Новосибирске пекарня украла электричество на 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В результате выяснили, что хлебобулочный цех, работающий на Олимпийской, мог нарушить учет электроэнергии и сокрыть факт ее потребления. Пекарня использовала в работе газовые и электрические печи.
Все это привело к ущербу в размере 2,5 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба с использованием обмана или злоупотребления доверием.
Предприниматель, виновный в совершении преступления, вынужден компенсировать АО «РЭС» ущерб. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.