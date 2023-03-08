Шквальный ветер обесточил десятки населенных пунктов в Новосибирской области

Около 14 тысяч человек лишились электроснабжения в результате аварий на сетях, вызванных ураганным ветром. Повреждения зафиксированы как в отдаленных районах области, так и в Новосибирске