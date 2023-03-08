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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Ураган оставил без электричества тысячи жителей Новосибирской области 8 марта

8 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI
Устранением последствий урагана заняты 16 аварийных бригад

Шквальный ветер обесточил десятки населенных пунктов в Новосибирской области

Около 14 тысяч человек лишились электроснабжения в результате аварий на сетях, вызванных ураганным ветром. Повреждения зафиксированы как в отдаленных районах области, так и в Новосибирске

В среду, 8 марта, ураганный ветер нарушил электроснабжение многих населенных пунктов Новосибирской области. Обрывы линий электропередачи и аварийные отключения зафиксированы в левобережье и Первомайском районе Новосибирска, в городе Обь, Новосибирском, Черепановском, Карасукском и Чулымском районах.

Общее число людей, оставшихся без электричества, в "Региональных электрических сетях" оценивают примерно в 14 тысяч. В устранении повреждений задействованы 16 аварийных бригад.  

Ранее в МЧС объявили экстренное предупреждение: в отдельных случаях порывы ветра 8 марта могут достигать 27 метров в секунду.

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#Происшествия#Новосибирская область
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