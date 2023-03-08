Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В среду, 8 марта, ураганный ветер нарушил электроснабжение многих населенных пунктов Новосибирской области. Обрывы линий электропередачи и аварийные отключения зафиксированы в левобережье и Первомайском районе Новосибирска, в городе Обь, Новосибирском, Черепановском, Карасукском и Чулымском районах.
Общее число людей, оставшихся без электричества, в "Региональных электрических сетях" оценивают примерно в 14 тысяч. В устранении повреждений задействованы 16 аварийных бригад.
Ранее в МЧС объявили экстренное предупреждение: в отдельных случаях порывы ветра 8 марта могут достигать 27 метров в секунду.